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16:23 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже группы детей перевозили на неисправных автобусах и без документов

На компанию и на должностное лицо возбудили дела о правонарушении.

В среду, 8 февраля, прокуратура опубликовала результаты проверки исполнения законодательства при перевозке детей автотранспортом в Воронеже.

Ведомство выяснило, что между Воронежской кадетской школой имени Суворова и ООО «Воронежская транспортная компания» заключен договор. Он предусматривает оказание услуг по перевозке кадетов к месту обучения и обратно.

«На линию организация выпустила три автобуса, имеющие неисправности, — рассказали в прокуратуре. — А также отсутствии документов, которые требуются для перевозки групп детей».

Более того, детей возили на маршрутке № 9КС. Этот автобус сняли с маршрута и направили для перевозки подрастающего поколения.

«Автобусы не были оснащены средствами контроля скорости и информации о маршруте движения, а также о режиме труда и отдыха водителей», — отметили в ведомстве.

Директору «Воронежской транспортной компании» внесли представление об устранении нарушений закона. А также привлечении виновных к ответственности.

За нарушение правил перевозки людей заведены дела на юрлицо и сотрудника транспортной компании.

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