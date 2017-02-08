Неспокойная «Матильда»: что известно о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя

Уже несколько месяцев не утихает шумиха вокруг фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Картина про роман Николая II и балерины Матильды Кшесинской привлекла в ноябре 2016 года внимание депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая попросила Генпрокуратуру проверить киноленту на предмет оскорбления чувств верующих. В ответ Алексей Учитель отправил запрос в прокуратуру на саму Поклонскую с просьбой оградить его от «измышлений» депутата Госдумы. ТАСС собрал все, что известно о ситуации вокруг фильма, который еще не вышел в прокат, но уже стал предметом дискуссий. О чем фильм Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях последнего русского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В фильме отражены реальные события, в том числе крушение царского поезда в Борках, коронация в Успенском соборе, трагедия на Ходынском поле в Москве.

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На роль Николая II был приглашен ведущий артист берлинского театра «Шаубюне» (Schaub?hne) Ларс Айдингер. Его коллега по сцене Луиза Вольфрам сыграла в фильме императрицу Александру Федоровну. Роль самой Матильды исполняет польская актриса Михалина Ольшанска. Зрители также увидят Сергея Гармаша (Александр III), Ингеборгу Дапкунайте (мать Николая Мария Федоровна), Данилу Козловского (гвардейский офицер Воронцов, влюбленный в Кшесинскую). Готовясь к съемкам фильма, Алексей Учитель на протяжении нескольких лет изучал сотни документов, связанных с жизнью последнего русского императора. Съемки велись в интерьерах дворцов и соборов Санкт-Петербурга и Москвы, Мариинского и Большого театров. Для исторической постановки было изготовлено 7 тыс. костюмов. В съемках эпизодов коронации участвовали более 500 человек, драмы на Ходынке — свыше 2 тыс. статистов. Бюджет картины не разглашается.

Автор сценария — писатель Александр Терехов, лауреат премии «Национальный бестселлер». Картину предполагается выпустить в прокат в октябре 2017 года. Премьерный показ Алексей Учитель планирует устроить в Мариинском театре. В чем суть конфликта 2 ноября 2016 года стало известно, что депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская направила запрос Генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить фильм «Матильда».

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Она пояснила, что к ней как к депутату обратились десятки граждан. Речь идет как о коллективном обращении от общественного объединения «Царский крест», так и об индивидуальных письмах, сказала политик. В них граждане, в частности, жаловались, что данный фильм оскорбляет их религиозные чувства. Режиссер «Матильды», в свою очередь, рассказал ТАСС, что прокуратура уже проверяла материалы киноленты и никаких нарушений не выявила. Как отметил Учитель, это был уже не первый запрос и уже есть официальный ответ прокуратуры, где сказано, что в фильме все в рамках закона. Создатель картины не уточнил, какие именно материалы были проверены прокуратурой. Позднее, 28 ноября, режиссер выразил мнение, что против «Матильды» выступали активисты из «липовых» общественных организаций. «К сожалению, эти люди очень агрессивны, я опасаюсь провокаций после выхода фильма на экраны, они врываются в театры, на выставки, что им мешает ворваться и в кинотеатр», — отмечал режиссер. Развитие истории В начале этого года история вокруг «Матильды» получила новый виток. 24 января глава Общественного совета при Министерстве культуры РФ Павел Пожигайло заявил, что ему передано 20 тыс. подписей протестующих против нового фильма Алексея Учителя. Глава Общественного совета выразил уверенность в необходимости отреагировать на данные обращения, но не уточнил, что именно планирует предпринять совет. При этом Пожигайло предположил, что большинство обратившихся — православные верующие, которые недовольны тем, что едва ли не единственный фильм к 100-летию революции 1917 года посвящен теме отношений императора и балерины.

Фильм Матильда 2017 / Россия драма триллер ...

30 января Наталья Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание «Матильды». По мнению депутата, сценарий картины должна проверить экспертная комиссия из числа профессиональных историков и представителей церкви, так как «в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные». Учитель, в свою очередь, пообещал «в юридической форме» ответить на претензии депутата Госдумы. 2 февраля в разговоре с ТАСС режиссер «Матильды» заявил, что подаст в Генеральную прокуратуру два заявления, касающихся Натальи Поклонской и представителей общественных организаций, выступающих с критикой в адрес его еще не вышедшей картины. В своем первом заявлении (оба документа имеются в распоряжении ТАСС), направленном на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки, Алексей Учитель просит «оградить коллектив фильма, работников прокатных организаций от дальнейших угроз, иных противоправных действий лиц экстремистской направленности, как и от публично распространяемых клеветнических измышлений собственно госпожи Поклонской». Во втором заявлении, подписанном его адвокатом, режиссер просит проверить православную организацию «Христианское государство — Святая Русь» на экстремизм после прозвучавших угроз в адрес создателей картины и потенциальных зрителей. Сама депутат Госдумы в интервью RT рассказала, что относится к обращениям Учителя в прокуратуру «совершенно спокойно». Реакции Режиссер Павел Лунгин в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что считает споры вокруг фильма «нездоровой истерией». По его словам, недопустимо, чтобы мнение необразованных людей влияло на процессы в искусстве.