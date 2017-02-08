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16:24 (мск), источник: АиФ Прикамье

В детсаду опровергли информацию о том, что забыли ребёнка на прогулке

Руководители просмотрели записи камер видеонаблюдения, но не нашли подтверждения данным, изложенным в соцсети.

Руководство детского сада в Перми провело проверку по записи в социальных сетях. Факты не подтвердились.

Напомним, жительница Перми написала, что 2 февраля воспитатели одного из садиков микрорайона Крохалева забыли на улице после прогулки трехлетнюю девочку. Якобы малышка плакала и её заметила проходившая мимо женщина.

«Руководитель детского сада просмотрела все записи с камер наружного видеонаблюдения за 2 февраля, — рассказали корреспонденту сайта “АиФ-Прикамье” в пресс-службе департамента образования Перми. — Факт не подтвердился, ребёнка одного не оставляли. Судя по записи с камер видеонаблюдения, в этот день все дети выходили на прогулку организованно в сопровождении педагога. Таким же образом дети возвращались с прогулки обратно».

Всех воспитателей и сотрудников садика опросили, с них взяли письменные объяснения. Но никто не подтвердил, что к ним приводили ребёнка с улицы.

В прокуратуре Пермского края нам рассказали, что передали информацию из соцсетей в районный отдел. Но жители с заявлениями к ним не обращались.

Кстати, пользователи изначально выразили сомнения, что прохожая смогла отвести ребёнка в садик, ведь территория огорожена забором и вход возможен только по электронному ключу.

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