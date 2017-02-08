В детсаду опровергли информацию о том, что забыли ребёнка на прогулке
Руководители просмотрели записи камер видеонаблюдения, но не нашли подтверждения данным, изложенным в соцсети.
Руководители просмотрели записи камер видеонаблюдения, но не нашли подтверждения данным, изложенным в соцсети.
Руководство детского сада в Перми провело проверку по записи в социальных сетях. Факты не подтвердились.
Напомним, жительница Перми написала, что 2 февраля воспитатели одного из садиков микрорайона Крохалева забыли на улице после прогулки трехлетнюю девочку. Якобы малышка плакала и её заметила проходившая мимо женщина.
«Руководитель детского сада просмотрела все записи с камер наружного видеонаблюдения за 2 февраля, — рассказали корреспонденту сайта “АиФ-Прикамье” в
Всех воспитателей и сотрудников садика опросили, с них взяли письменные объяснения. Но никто не подтвердил, что к ним приводили ребёнка с улицы.
В прокуратуре Пермского края нам рассказали, что передали информацию из соцсетей в районный отдел. Но жители с заявлениями к ним не обращались.
Кстати, пользователи изначально выразили сомнения, что прохожая смогла отвести ребёнка в садик, ведь территория огорожена забором и вход возможен только по электронному ключу.