Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
4 универсальных упражнения, чтобы снять стресс
МИД РФ не исключил полной отмены визового режима с одной из стран
Как сейчас живет Владимир Политов из группы "На-На"
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Участник знаменитой телевикторины найден мертвым (фото)
Муж за волосы удержал жену, упавшую с высоты
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
9Колесница для королевских похорон
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16:43 (мск), источник: РИА Крым

Снова в школу: родители крымских выпускников вместе с главой Минобразования сдали ЕГЭ

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости (Крым). В Симферополе несколько десятков родителей выпускников из разных регионов Крыма вместе с министром образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова сдали ЕГЭ по русскому языку. За тем, как проходил экзамен, проследил корреспондент РИА Новости (Крым).

Источник: РИА "Новости"

47 родителей.

В среду на базе симферопольской школы № 2 прошла акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В ходе мероприятия 47 родителей и глава Минобразования Крыма Наталья Гончарова смогли в полной мере ощутили на себе все тяготы сдачи ЕГЭ. Их ожидали процедуры, которые проходят выпускники при сдаче экзаменов: сдать лишние предметы, в том числе мобильные телефоны, пройти рамки металлодетекторов, прочее.

Контроль за экзаменуемыми вели наблюдатели и веб-камеры, изображение с которых транслировалось в штаб, где за тем, чтобы взрослые не списывали, следили специалисты.

«Я не готовилась, но скрывать не буду: когда ехала в машине, в интернете посмотрела некоторые слова современного языка», — рассказала РИА Новости (Крым) глава Минобразования РК Наталья Гончарова.

Еще до начала экзамена она честно призналась, что волнуется. «Волнение есть. Я, прежде всего, учитель. Человек, который волнуется, чувствует, и понимает всю ответственность, которая лежит на нем. Вот в 10 классе особого волнения не было», — пояснила Гончарова.

Министр уверена: серьезные меры безопасности в виде камер наблюдения, металлодетекторов, изъятия мобильных телефонов и другое, — необходимость.

«Это правильно, поскольку по прошлому и позапрошлому годам мы можем сказать, что ребята, которые написали достойно и правильно, сегодня учатся в лучших вузах России. Система абсолютно прозрачна и “купить” результаты невозможно», — сказала Гончарова.

При этом она призналась, что в детстве никогда не списывала, а школу окончила с золотой медалью. При этом, если с алгеброй и химией у министра проблем никогда не было, то история давалась нелегко, ее приходилось заучивать.

Тотальная слежка.

Родители крымчан-выпускников сдавали в среду упрощенную форму экзамена по русскому языку. Кроме тестов, им необходимо было продолжить текст, определить стилистику предложения и другое. На все это было выделено 40 минут.

«Все задания для ЕГЭ разрабатываются централизованно Федеральным институтом педагогических измерений. Разрабатываются каждый год новые. Специально для сегодняшнего мероприятия разработан сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, который содержит меньше заданий, чем на экзамене, и рассчитан всего на 40 минут, тогда, как основной экзамен длится три часа. Родители могут полностью ощутить на себе, что испытает их ребенок», — рассказала директор ГКУ РК «Центр оценки и мониторинга качества образования» (соорганизатор акции) Ольга Троян.

Она заверила, что заранее увидеть билеты экзамена невозможно. Их видит только ограниченное количество людей. Кроме того, билеты защищены на самом высоком уровне.

«Контрольно-измерительные материалы, которые относятся к информации ограниченного доступа, доставляются в пункт проведения экзамена двумя способами. Адресно, сотрудниками управления специальной связи, или материалы приходят в запароленном виде. Ключ с паролем имеет член ГЭК, материалы распароливаются в пункте проведения экзамена, причем пароль сообщается в этот же день, незадолго до экзамена. Задания распечатываются прямо на экзамене. Заполненные бланки в штабе проходят процедуру сканирования и в электронном запароленном виде отправляются в центр обработки информации», — рассказала Троян.

По ее словам, родители узнаю результаты сегодняшнего ЕГЭ через пять дней. Часть заданий проверяет компьютер, часть — предметная комиссия.

Времени для экзамена мало.

Оксана Вернигора приехала на сдачу ЕГЭ для родителей из Джанкоя. Ее дочь в этом году будет сдавать единый государственный экзамен.

«Мы занимаемся, думаю, что моя дочь экзамен сдаст. Она уверена в себе. Школа была давно, но задания не очень тяжелые», — рассказала РИА Новости (Крым) мать старшеклассницы.

При этом она призналась, что времени на экзамен, как ей показалось, выделено мало.

«Я посмотрела, на что стоит обратить внимание. Самое сложное — работа с текстом, именно на это времени не хватило. Я выполнила все задания, но не во всех не уверена», — отметила Вернигора.

Не хватило времени на сдачу экзамена и министру образования Крыма. По словам Гончаровой, она не успела дописать сочинение о роли матери в жизни человека, а также сделать одно задание из первой части, в котором необходимо было опередить стиль предложения.

«Очень волнительно оттого, что ответственность большая, что за спиной родители, не просто готовят своих детей к ЕГЭ, а пришли прочувствовать эту атмосферу. Задания тестовой части абсолютно нормальные, в рамках школьной программы. Единственный момент, на который я обратила внимание: надо уделить максимально большое внимание работе с текстом. 50% всех заданий, даже в первой тестовой части, были основаны на базе текста. На второй план ушли грамотность, синтаксис и орфография», — рассказала о своих впечатлениях Гончарова.

В прошлом году, по ее словам, единый государственный экзамен в Крыму прошел без замечаний.

«ЕГЭ в 2016 году в Крыму прошел без замечаний, мы вошли в “зеленую зону”, зону, где нас ставят в пример другим субъектам России. Я искренне надеюсь, что расширение границ пунктов сдачи экзаменов в этом году не внесут суматоху или технические неполадки. Каждый листик или конверт, правильно обработанный, правильно сданный — это судьба ребенка», — рассказала Гончарова.

6000 добровольцев.

Сотрудники Центра оценки и мониторинга качества образования работают над ЕГЭ, который будут сдавать выпускники в этом году.

«1 февраля завершилась регистрация на государственную итоговую регистрацию в 11 классах. 9-классники могут регистрироваться до 1 марта. В этом году ЕГЭ будет проводиться и в досрочный, и в основной этап. В досрочный этап в этом году вынесены все выпускники прошлых лет — 298 человек. Пункты будут работать только в Симферополе, в двух школах — № 27 и № 23», — рассказала Троян.

По ее данным, ЕГЭ в этом году будут сдавать боле 6000 выпускников. В связи с этим пришлось увеличить количество пунктов сдачи экзамена.

«В основной период зарегистрировалось 9967 человек, из них 6068 — на сдачу ЕГЭ. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Для того, чтобы всех вместить, сеть пунктов проведения в этом году будет расширена: в прошлом году в основной период работало 20 пунктов ЕГЭ, в этом — 27. 52 пункта будут принимать государственный выпускной экзамен. Новые пункты ЕГЭ будут оснащены системами видеонаблюдения. Новые пункты откроют в Черноморском, Сакском, Симферопольском, Бахчисарайском, Кировском районах, в Белогорске и Красноперекопске», — подытожила Троян.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в этом году у выпускников, которые «провалили» ЕГЭ или попались на списывании, шансов на пересдачу нет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Памятник Примирения установят в Керчи возле моста в Крым
СМИ: Тюмень лишена чемпионата мира по биатлону 2021 года
Госдума одобрила бессрочную приватизацию жилья
МВД опубликовало статистику семейных побоев в России
Суд приговорил Навального к пяти годам лишения свободы условно
Эрнст назвал виновников нераскрытия «снежного» кольца на ОИ-2014
Самый богатый депутат Госдумы подал заявление о банкротстве
Кремль пообещал «жестко отреагировать» на угрозы Алексею Учителю
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Застройщики не сдали вовремя половину новостроек Москвы
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь