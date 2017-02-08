Снова в школу: родители крымских выпускников вместе с главой Минобразования сдали ЕГЭ

47 родителей.

В среду на базе симферопольской школы № 2 прошла акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В ходе мероприятия 47 родителей и глава Минобразования Крыма Наталья Гончарова смогли в полной мере ощутили на себе все тяготы сдачи ЕГЭ. Их ожидали процедуры, которые проходят выпускники при сдаче экзаменов: сдать лишние предметы, в том числе мобильные телефоны, пройти рамки металлодетекторов, прочее.

Контроль за экзаменуемыми вели наблюдатели и веб-камеры, изображение с которых транслировалось в штаб, где за тем, чтобы взрослые не списывали, следили специалисты.

«Я не готовилась, но скрывать не буду: когда ехала в машине, в интернете посмотрела некоторые слова современного языка», — рассказала РИА Новости (Крым) глава Минобразования РК Наталья Гончарова.

Еще до начала экзамена она честно призналась, что волнуется. «Волнение есть. Я, прежде всего, учитель. Человек, который волнуется, чувствует, и понимает всю ответственность, которая лежит на нем. Вот в 10 классе особого волнения не было», — пояснила Гончарова.

Министр уверена: серьезные меры безопасности в виде камер наблюдения, металлодетекторов, изъятия мобильных телефонов и другое, — необходимость.

«Это правильно, поскольку по прошлому и позапрошлому годам мы можем сказать, что ребята, которые написали достойно и правильно, сегодня учатся в лучших вузах России. Система абсолютно прозрачна и “купить” результаты невозможно», — сказала Гончарова.

При этом она призналась, что в детстве никогда не списывала, а школу окончила с золотой медалью. При этом, если с алгеброй и химией у министра проблем никогда не было, то история давалась нелегко, ее приходилось заучивать.

Тотальная слежка.

Родители крымчан-выпускников сдавали в среду упрощенную форму экзамена по русскому языку. Кроме тестов, им необходимо было продолжить текст, определить стилистику предложения и другое. На все это было выделено 40 минут.

«Все задания для ЕГЭ разрабатываются централизованно Федеральным институтом педагогических измерений. Разрабатываются каждый год новые. Специально для сегодняшнего мероприятия разработан сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, который содержит меньше заданий, чем на экзамене, и рассчитан всего на 40 минут, тогда, как основной экзамен длится три часа. Родители могут полностью ощутить на себе, что испытает их ребенок», — рассказала директор ГКУ РК «Центр оценки и мониторинга качества образования» (соорганизатор акции) Ольга Троян.

Она заверила, что заранее увидеть билеты экзамена невозможно. Их видит только ограниченное количество людей. Кроме того, билеты защищены на самом высоком уровне.

«Контрольно-измерительные материалы, которые относятся к информации ограниченного доступа, доставляются в пункт проведения экзамена двумя способами. Адресно, сотрудниками управления специальной связи, или материалы приходят в запароленном виде. Ключ с паролем имеет член ГЭК, материалы распароливаются в пункте проведения экзамена, причем пароль сообщается в этот же день, незадолго до экзамена. Задания распечатываются прямо на экзамене. Заполненные бланки в штабе проходят процедуру сканирования и в электронном запароленном виде отправляются в центр обработки информации», — рассказала Троян.

По ее словам, родители узнаю результаты сегодняшнего ЕГЭ через пять дней. Часть заданий проверяет компьютер, часть — предметная комиссия.

Времени для экзамена мало.

Оксана Вернигора приехала на сдачу ЕГЭ для родителей из Джанкоя. Ее дочь в этом году будет сдавать единый государственный экзамен.

«Мы занимаемся, думаю, что моя дочь экзамен сдаст. Она уверена в себе. Школа была давно, но задания не очень тяжелые», — рассказала РИА Новости (Крым) мать старшеклассницы.

При этом она призналась, что времени на экзамен, как ей показалось, выделено мало.

«Я посмотрела, на что стоит обратить внимание. Самое сложное — работа с текстом, именно на это времени не хватило. Я выполнила все задания, но не во всех не уверена», — отметила Вернигора.

Не хватило времени на сдачу экзамена и министру образования Крыма. По словам Гончаровой, она не успела дописать сочинение о роли матери в жизни человека, а также сделать одно задание из первой части, в котором необходимо было опередить стиль предложения.

«Очень волнительно оттого, что ответственность большая, что за спиной родители, не просто готовят своих детей к ЕГЭ, а пришли прочувствовать эту атмосферу. Задания тестовой части абсолютно нормальные, в рамках школьной программы. Единственный момент, на который я обратила внимание: надо уделить максимально большое внимание работе с текстом. 50% всех заданий, даже в первой тестовой части, были основаны на базе текста. На второй план ушли грамотность, синтаксис и орфография», — рассказала о своих впечатлениях Гончарова.

В прошлом году, по ее словам, единый государственный экзамен в Крыму прошел без замечаний.

«ЕГЭ в 2016 году в Крыму прошел без замечаний, мы вошли в “зеленую зону”, зону, где нас ставят в пример другим субъектам России. Я искренне надеюсь, что расширение границ пунктов сдачи экзаменов в этом году не внесут суматоху или технические неполадки. Каждый листик или конверт, правильно обработанный, правильно сданный — это судьба ребенка», — рассказала Гончарова.

6000 добровольцев.

Сотрудники Центра оценки и мониторинга качества образования работают над ЕГЭ, который будут сдавать выпускники в этом году.

«1 февраля завершилась регистрация на государственную итоговую регистрацию в 11 классах. 9-классники могут регистрироваться до 1 марта. В этом году ЕГЭ будет проводиться и в досрочный, и в основной этап. В досрочный этап в этом году вынесены все выпускники прошлых лет — 298 человек. Пункты будут работать только в Симферополе, в двух школах — № 27 и № 23», — рассказала Троян.

По ее данным, ЕГЭ в этом году будут сдавать боле 6000 выпускников. В связи с этим пришлось увеличить количество пунктов сдачи экзамена.

«В основной период зарегистрировалось 9967 человек, из них 6068 — на сдачу ЕГЭ. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Для того, чтобы всех вместить, сеть пунктов проведения в этом году будет расширена: в прошлом году в основной период работало 20 пунктов ЕГЭ, в этом — 27. 52 пункта будут принимать государственный выпускной экзамен. Новые пункты ЕГЭ будут оснащены системами видеонаблюдения. Новые пункты откроют в Черноморском, Сакском, Симферопольском, Бахчисарайском, Кировском районах, в Белогорске и Красноперекопске», — подытожила Троян.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в этом году у выпускников, которые «провалили» ЕГЭ или попались на списывании, шансов на пересдачу нет.