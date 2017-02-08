Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
От боли в спине не помогают никакие лекарства
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика»
Почему Лукашенко решил взять курс на независимость от России?
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Участник знаменитой телевикторины найден мертвым (фото)
Муж за волосы удержал жену, упавшую с высоты
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
СМИ: срыв перемирия на Донбассе привел к краху ВСУ
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
9Колесница для королевских похорон
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16:40 (мск), источник: Крым Press

Аэропорт Симферополя получил награды премии «Воздушные Ворота России»

Причём аэропорт Симферополя отличился сразу в двух номинациях Третьей национальной премии «Воздушные Ворота России». Вручали награды сегодня в Москве.

По решению жюри премии, воздушные ворота Крыма получили диплом лауреата Второй премии в номинации «Лучший аэропорт 2016» в категории «аэропорт регионального значения» с пассажиропотоком до 7 миллионов пассажиров в год. Вторую награду аэропорт получил в номинации «Лучший инвестиционный проект» за проект реконструкции и строительства аэропорта общей стоимостью 32 миллиарда рублей, — сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь».

СПРАВКА:

Премия «Воздушные Ворота России» учреждена оргкомитетом Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации — NAIS, Федеральным агентством воздушного транспорта и отраслевым порталом AVIA.RU. В экспертный совет премии входят представители крупнейших авиакомпаний России, руководители отраслевых ассоциаций, ведущие журналисты, освещающие авиационную индустрию. Оценка осуществлялась по критериям, объективно отражающим работу аэропортовых терминалов и служб: качество обслуживания клиентов (пассажиров и авиакомпаний), операционные показатели, транспортная безопасность, неавиационная деятельность аэропортов и прочее.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Американские политики всерьез заговорили о Крыме
СМИ: Тюмень лишена чемпионата мира по биатлону 2021 года
Госдума одобрила бессрочную приватизацию жилья
МВД опубликовало статистику семейных побоев в России
Суд приговорил Навального к пяти годам лишения свободы условно
Эрнст назвал виновников нераскрытия «снежного» кольца на ОИ-2014
Самый богатый депутат Госдумы подал заявление о банкротстве
Кремль пообещал «жестко отреагировать» на угрозы Алексею Учителю
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Незаконные дачи над Рублевкой будут искать дронами
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь