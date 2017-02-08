Аэропорт Симферополя получил награды премии «Воздушные Ворота России»

По решению жюри премии, воздушные ворота Крыма получили диплом лауреата Второй премии в номинации «Лучший аэропорт 2016» в категории «аэропорт регионального значения» с пассажиропотоком до 7 миллионов пассажиров в год. Вторую награду аэропорт получил в номинации «Лучший инвестиционный проект» за проект реконструкции и строительства аэропорта общей стоимостью 32 миллиарда рублей, — сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь».

СПРАВКА:

Премия «Воздушные Ворота России» учреждена оргкомитетом Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации — NAIS, Федеральным агентством воздушного транспорта и отраслевым порталом AVIA.RU. В экспертный совет премии входят представители крупнейших авиакомпаний России, руководители отраслевых ассоциаций, ведущие журналисты, освещающие авиационную индустрию. Оценка осуществлялась по критериям, объективно отражающим работу аэропортовых терминалов и служб: качество обслуживания клиентов (пассажиров и авиакомпаний), операционные показатели, транспортная безопасность, неавиационная деятельность аэропортов и прочее.