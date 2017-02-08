В Нижнем Новгороде стал известен список самых аварийных мест

В список аварийных мест попали места, где произошло 3 и более ДТП с пострадавшими.

Самым аварийным участком региона в 2016 году стал проспект Ленина в районе дома № 88. Там произошло 11 происшествий.

Чаще, чем на других улицах, разбивались машины на проспекте Гагарина, проспекте Ильича и Московском шоссе. На этих автомагистралях зафиксированы сразу несколько очагов аварийности в разных местах.

В Нижегородской области самыми опасными трассами признаны М7 «Волга», Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород, Шопша-Иваново-Нижний Новгород и Нижний Новгород-Саранск-Саратов. Кроме того, большое количество страшных ДТП зафиксировано на Проспекте Ленина и Проспекте Циолковского в Дзержинске.

Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения на этих отрезках пути быть предельно внимательными.