В Петербурге ужесточили правила встреч депутатов с избирателями

Неделю назад поправку об ужесточении правил проведения встреч депутатов с избирателями предложили депутаты фракции «Единая Россия». Инициатива была внесена после акции противников передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. По мнению авторов поправки, оппозиция использует статус депутатов, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе, обходя закон о митингах, шествиях и пикетировании.

«Тридцатью восьмью голосами в целом принят закон «О внесении изменений в статью 8 Закона Санкт-Петербурга «О статусе депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» и статью 31 закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

После вступления поправок в силу проведение встреч депутатов с избирателями будет регулироваться федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», что означает их обязательное согласование со Смольным.

Ранее городское правительство не согласовало митинг на Марсовом поле против передачи РПЦ Исаакиевского собора. Акцию было решено провести в формате встречи депутатов городского парламента Алексея Ковалева, Бориса Вишневского и Максима Резника с избирателями. В это же время на Марсовом поле проходил согласованный митинг сторонников передачи собора церкви. Акция на Марсовом поле собрала около 2 тысяч человек с учетом ротации участников.