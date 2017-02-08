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18:35 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге ужесточили правила встреч депутатов с избирателями

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Депутаты парламента Петербурга приняли в третьем чтении поправки в закон о статусе депутатов, которые ограничивают возможность проведения публичных встреч депутатов со своими избирателями: теперь требуется получить обязательное согласование со Смольным, сообщает городское законодательное собрание.

Источник: РИА Новости

Неделю назад поправку об ужесточении правил проведения встреч депутатов с избирателями предложили депутаты фракции «Единая Россия». Инициатива была внесена после акции противников передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. По мнению авторов поправки, оппозиция использует статус депутатов, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе, обходя закон о митингах, шествиях и пикетировании.

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«Тридцатью восьмью голосами в целом принят закон «О внесении изменений в статью 8 Закона Санкт-Петербурга «О статусе депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» и статью 31 закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

После вступления поправок в силу проведение встреч депутатов с избирателями будет регулироваться федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», что означает их обязательное согласование со Смольным.

Ранее городское правительство не согласовало митинг на Марсовом поле против передачи РПЦ Исаакиевского собора. Акцию было решено провести в формате встречи депутатов городского парламента Алексея Ковалева, Бориса Вишневского и Максима Резника с избирателями. В это же время на Марсовом поле проходил согласованный митинг сторонников передачи собора церкви. Акция на Марсовом поле собрала около 2 тысяч человек с учетом ротации участников.

Власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакиевский собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним будет и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

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