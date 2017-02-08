Музейщики испугались исчезновения светских экскурсий по Исаакию
Сотрудники государственного
Сотрудники государственного
В нем утверждается, что церковное экскурсионное бюро будет ориентироваться исключительно на одну группу посетителей. «В этом ли доступность, за которую так ратует министр культуры? Мы в этом сильно сомневаемся», — говорится в заявлении коллектива.
Помимо этого, бесплатный вход в собор не сможет обеспечить «интеллектуальную доступность» исторического памятника, уверены сотрудники Исаакия. В настоящее время, по их словам, программа экскурсий разработана исходя из внеконфессиональных общекультурных предпосылок.
Коллектив ГМП «Исаакиевский собор» обвинил в слабом знании музейного дела «тех, кто решает сейчас судьбу памятника», и «тех, кто так стремится получить его в безвозмездное пользование».
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В конце января глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в беседе с kp.ru выразил уверенность, что после передачи Исаакиевского собора РПЦ его наследие как музея будет сохранено. «Есть люди, которые способны это сохранить. Вот они и будут этим заниматься», — сказал он.
Среди экспонатов музея более 300 скульптур, 103 настенные росписи, 52 съемные работы, выполненные маслом на холсте и 62 мозаики, отмечает Федеральное агентство новостей.
10 января 2017 года власти Петербурга решили отдать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Несмотря на обещания губернатора Георгия Полтавченко сохранить в здании музей, в городе прошли митинги как сторонников, так и противников передачи здания церкви.