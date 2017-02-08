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16:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Шесть сотрудников Международного комитета Красного Креста погибли в Афганистане

В афганской провинции Джаузган погибли шесть сотрудников Международного комитета Красного Креста и без вести пропали еще двое. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил микроблог организации в Twitter.

Источник: AP 2016

По данным агентства Reuters, за нападением может стоять террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

7 февраля около здания Верховного суда Афганистана в центре Кабула прогремел мощный взрыв.

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В результате 19 человек погибли, свыше 40 получили ранения. Взрывное устройство было приведено в действие смертником.

11 января в результате теракта в афганском городе Кандагар ранение получил посол Объединенных Арабских Эмиратов. Всего жертвами нападения стали семь человек, еще 18 получили ранения.

Среди погибших — пять подданных ОАЭ. По данным официального Абу-Даби, они были сотрудниками гуманитарной миссии, занимались образовательной деятельностью и проектами развития.

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