Шесть сотрудников Международного комитета Красного Креста погибли в Афганистане

По данным агентства Reuters, за нападением может стоять террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

7 февраля около здания Верховного суда Афганистана в центре Кабула прогремел мощный взрыв.

В результате 19 человек погибли, свыше 40 получили ранения. Взрывное устройство было приведено в действие смертником.

11 января в результате теракта в афганском городе Кандагар ранение получил посол Объединенных Арабских Эмиратов. Всего жертвами нападения стали семь человек, еще 18 получили ранения.