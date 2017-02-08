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17:56 (мск), источник: НТА-Приволжье

Прощание с Героем Советского Союза Дмитрием Аристарховым состоится 10 февраля в нижегородском ТЮЗе

Прощание с Героем Советского Союза Дмитрием Аристарховым состоится 10 февраля в нижегородском ТЮЗе в 09:30.

Как сообщил агентству пресс-секретарь главы региона Роман Скудняков, ветеран скончался сегодня на 94-ом году жизни.

Губернатор Валерий Шанцев выразил соболезнования родным и близким Героя Советского Союза Дмитрия Аврамовича Аристархова, ведь он лично знал ветерана и часто с ним встречался — в ноябре глава региона поздравил Дмитрия Аристархова с 93-летием.

«Он любил жизнь, был интересным собеседником, порядочным и культурным человеком. Желание сделать максимум возможного для окружающих и родного края ставит его в ряд самых активных и деятельных граждан нашей области. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя», — процитировал Валерия Шанцева его пресс-секретарь.

Администрация города и городская Дума также скорбят в связи с кончиной Аристархова Дмитрия Аврамовича и выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким. По их информации, Героя Советского Союза похоронят на кладбище «Марьина роща».

СПРАВКА

Дмитрий Аврамович Аристархов родился 10 ноября 1923 года (93 года) в селе Аджамка (Украина) в крестьянской семье. В возрасте 17 лет добровольцем вступил в ряды Красной армии. Участвовал в обороне Новороссийска, в боях на Курской дуге, на территории Польши и Германии, освобождал Украину, Белоруссию, Прибалтику. Был пять раз ранен.

Дмитрий Аристархов награжден 28 орденами и медалями Советского Союза, России, Украины, Белоруссии. Герой Советского Союза, Почетный гражданин села Аджамка (Украина), Почетный гражданин Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Его имя занесено в Книгу народной славы г. Ельска (Белоруссия), записано на стене Зала Славы музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве и на мраморной стеле в Историческом музее Великой Отечественной войны в Киеве.

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