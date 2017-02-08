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18:23 (мск), источник: N + 1

На МКС появится первый коммерческий шлюз

Компании NanoRacks и Boeing планируют установить на Международной космической станции шлюз для запуска малых спутников CubeSat. Это будет первый коммерческий шлюз на МКС, сообщает NASA.

Источник: NanoRacks

Формат малых спутников CubeSat популярен в исследовательской среде. Из-за небольших размеров и стандартных комплектующих такой спутник легко спроектировать и относительно дешево отправить на орбиту — запуск одного спутника может стоить несколько тысяч долларов, поскольку одна ракета-носитель может принять на борт несколько десятков CubeSat.

Источник: NanoRacks

В последнее время также стал популярен запуск небольших спутников из шлюзов МКС.

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Ранее для оптимизации запусков малых спутников из шлюзов МКС использовались специальные контейнеры J-SSOD и NRCSD, однако теперь NanoRacks и Boeing планируют установить для таких задач отдельный шлюз.

Шлюзовую камеру планируется установить на МКС уже в 2019 году, предполагается, что она будет установлена на жилом модуле «Спокойствие» (Tranquility).

Ранее NanoRacks также заявляла, что совместно с компанией Made In Space наладит 3D-печать малых спутников прямо на борту Международной космической станции.

NanoRacks организует на станции хранение и пополнение запасов стандартных модулей, деталей и комплектующих, используемых в большинстве спутников формата CubeSat, а Made In Space предоставит услуги 3D-печати в условиях низкой гравитации для сборки и компоновки спутника в соответствии с потребностями заказчика.

Николай Воронцов

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