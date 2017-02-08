На МКС появится первый коммерческий шлюз
Компании NanoRacks и Boeing планируют установить на Международной космической станции шлюз для запуска малых спутников CubeSat. Это будет первый коммерческий шлюз на МКС, сообщает NASA.
Компании NanoRacks и Boeing планируют установить на Международной космической станции шлюз для запуска малых спутников CubeSat. Это будет первый коммерческий шлюз на МКС, сообщает NASA.
Формат малых спутников CubeSat популярен в исследовательской среде.
В последнее время также стал популярен запуск небольших спутников из шлюзов МКС.
Ранее для оптимизации запусков малых спутников из шлюзов МКС использовались специальные контейнеры
Шлюзовую камеру планируется установить на МКС уже в 2019 году, предполагается, что она будет установлена на жилом модуле «Спокойствие» (Tranquility).
Ранее NanoRacks также заявляла, что совместно с компанией Made In Space наладит 3D-печать малых спутников прямо на борту Международной космической станции.
NanoRacks организует на станции хранение и пополнение запасов стандартных модулей, деталей и комплектующих, используемых в большинстве спутников формата CubeSat, а Made In Space предоставит услуги 3D-печати в условиях низкой гравитации для сборки и компоновки спутника в соответствии с потребностями заказчика.
Николай Воронцов