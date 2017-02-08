Новые улицы в Калининграде решили назвать в честь Балтфлота
Топонимическая комиссия Калининграда решила назвать новые улицы на юге города Флагманской, Крейсерской и Фрегатной, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в
Топонимическая комиссия Калининграда решила назвать новые улицы на юге города Флагманской, Крейсерской и Фрегатной, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в
«Для жителей Калининграда Балтийский флот и исторические даты, которые связаны с его основанием, развитием, мощью очень близки и представляют особую ценность. На нем служили и служат тысячи калининградцев. Горожане с гордостью говорят “наш Балтийский флот”. Топонимическая комиссия Калининграда не могла обойти вниманием знаковое событие, положившее начало Балтийскому флоту», ─ отметил заместитель главы администрации, председатель топонимической комиссии Калининграда Артур Крупин.