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18:06 (мск), источник: Новый Калининград

Новые улицы в Калининграде решили назвать в честь Балтфлота

Топонимическая комиссия Калининграда решила назвать новые улицы на юге города Флагманской, Крейсерской и Фрегатной, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе администрации города в среду.

«Для жителей Калининграда Балтийский флот и исторические даты, которые связаны с его основанием, развитием, мощью очень близки и представляют особую ценность. На нем служили и служат тысячи калининградцев. Горожане с гордостью говорят “наш Балтийский флот”. Топонимическая комиссия Калининграда не могла обойти вниманием знаковое событие, положившее начало Балтийскому флоту», ─ отметил заместитель главы администрации, председатель топонимической комиссии Калининграда Артур Крупин.

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