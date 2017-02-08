В Казани пройдет матч между легендами мирового хоккея
Товарищеский матч между легендами мирового хоккея пройдет в Казани 15 февраля, сообщает Дирекция спортивных и социальных проектов.
Товарищеский матч между легендами мирового хоккея пройдет в Казани 15 февраля, сообщает Дирекция спортивных и социальных проектов.
Во Дворце спорта встретятся игроки профессионального хоккейного клуба «Филадельфия Флайерз» и сборной Республики Татарстан. Нашу команду возглавит президент РТ Рустам Минниханов. Вместе с ним за победу будут бороться Алексей Чупин, Дмитрий Балмин, Кирилл Голубев, Евгений Захаров, другие ветераны «Ак Барса». В составе «Филадельфия флайерз» на лед планируют выйти Эл Секорд, Боб Карпентер, Андрей Николишин, Алексей Яшин и другие.
Вход бесплатный.