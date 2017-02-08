Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Три друга, отвергнутые в РФ, смогли реализовать свой проект в США
Как сейчас живет Владимир Политов из группы "На-На"
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Одержимые дьяволом. Настоящая история «салемских ведьм»В 1692 году не произошли события, которые впоследствии прогремели на весь мир
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Участник знаменитой телевикторины найден мертвым (фото)
Муж за волосы удержал жену, упавшую с высоты
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
СМИ: срыв перемирия на Донбассе привел к краху ВСУ
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
17:58 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани пройдет матч между легендами мирового хоккея

Товарищеский матч между легендами мирового хоккея пройдет в Казани 15 февраля, сообщает Дирекция спортивных и социальных проектов.

Во Дворце спорта встретятся игроки профессионального хоккейного клуба «Филадельфия Флайерз» и сборной Республики Татарстан. Нашу команду возглавит президент РТ Рустам Минниханов. Вместе с ним за победу будут бороться Алексей Чупин, Дмитрий Балмин, Кирилл Голубев, Евгений Захаров, другие ветераны «Ак Барса». В составе «Филадельфия флайерз» на лед планируют выйти Эл Секорд, Боб Карпентер, Андрей Николишин, Алексей Яшин и другие.

Вход бесплатный.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Свыше 2000 вариантов вируса гриппа. Врач о том - как лечить ОРВИ
СМИ: Тюмень лишена чемпионата мира по биатлону 2021 года
Госдума одобрила бессрочную приватизацию жилья
МВД опубликовало статистику семейных побоев в России
Суд приговорил Навального к пяти годам лишения свободы условно
Эрнст назвал виновников нераскрытия «снежного» кольца на ОИ-2014
Самый богатый депутат Госдумы подал заявление о банкротстве
Кремль пообещал «жестко отреагировать» на угрозы Алексею Учителю
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Счетчики будут передавать показания автоматически
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь