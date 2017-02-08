Интеллектуальная конференция TEDx пройдет в Воронеже 8 апреля

Интеллектуальная конференция TEDx пройдет в Воронеже в Никитинском театральном центре (бывшее здание Камерного театра — улица Никитинская, 1) в субботу, 8 апреля. Организатором встречи, которая в стиле TED в областном центре состоится впервые, выступил продуктовый менеджер Иван Дегтярь. Воронежец получил лицензию на проведение конференции от компании в 2016 году.

TEDx — проект американской компании TED. Это независимые интеллектуальные конференции, на них приглашаются спикеры с сильными и уникальными идеями, способными привлечь внимание к важным общественным проблемам и поспособствовать их решению.

— Формат TEDx позволяет говорить об идеях, которые важны для каждого человека в отдельности и общества в глобальном смысле этого слова. Эти идеи, при их широком распространении, способны изменить нашу жизнь. Например, британский эксперт Кен Робинсон на одной из конференций TEDx отметил, что школьное образование не отвечает современным требованиям и подавляет детское творчество, — рассказал Иван Дегтярь.

После тезисы переросли в книгу, и как итог — со временем в школах ушли от жестких требований, стали больше уделять внимание индивидуальному подходу и творческому развитию ребенка.

Ключевая тема предстоящей конференции в Воронеже, на которой выступят от восьми до десяти спикеров, — «Будущее как предчувствие», отметил организатор TEDx. Спикеры и участники поговорят о том, что устоявшиеся социальные нормы и привычки рано или поздно становятся неактуальными, и предположат, что может их заменить.

— Если, например, 10−15 лет назад владение имуществом было неоспоримой ценностью, то теперь в общество есть идеи о том, что это необязательно. И отсюда появилось огромное количество бизнес-сервисов по аренде имущества, квартир при путешествиях и так далее. Это стало целой культурой, и сейчас вполне нормально, когда человек говорит о том, что он не стремится владеть недвижимостью, что у него нет такой цели в жизни, — пояснил Иван Дегтярь.

TEDx в Воронеже продлится около трех-четырех часов. Иван Дегтярь пригласил интересных спикеров к участию в конференции. Заявки принимаются до 28 февраля по почте, телефону 8 920 223 11 08 или в Facebook.

Справка РИА «Воронеж»

TED — один из самых популярных и успешных научно-популярных американских проектов, посвященный «идеям, достойным распространения». Аббревиатура TED образована от начальных букв трех слов — технология (technology), развлечение (entertainment) и дизайн (design). По мнению создателей TED, именно эти три огромных области определяют будущее.