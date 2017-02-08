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17:59 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области реабилитационный центр закрыли после убийства девочки

В Княгинино Нижегородской области социально-реабилитационный центр «Пеликан» временно закрыли после инцидента с убийством 7-летней воспитанницы.

Директор учреждения Галина Родионова отстранена от своих обязанностей. Об этом NewsNN сообщили в управлении социальной защиты населения Княгининского района.

В настоящее время решается вопрос с размещением детей. Часть воспитанников центра переведена в другие учреждения, часть — останется у родственников.

В ночь с 4 на 5 февраля воспитанница социально-реабилитационного центра задушила 7-летнюю девочку на спор. После совершения преступления девушка похвасталась им перед подругой.

6 февраля Княгининский районный суд арестовал 15-летнюю девушку. Она будет находиться под стражей до 5 апреля.

Дежурившего в ночь убийства девочки воспитателя отстранили от работы.

По словам первого заместителя председателя комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты РФ Павла Сычева, насилие над детьми со стороны воспитанников учреждений и со стороны преподавателей происходит достаточно часто. Но узнать о нем очень сложно.

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