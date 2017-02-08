Искусственный вирус из Китая поможет вылечить рак

Для этого они используют наночастицы, называемые авторами исследования искусственными вирусами. Они помогают генам проникнуть в ядро клетки, после чего включаются механизмы редактирования генома. Статья биологов опубликована в журнале ACS Nano. Кратко о ней рассказывается на сайте EurekAlert!.

Для редактирования генов в клетках ученые используют различные подходы, в том числе технологию CRISPR/Cas9. Она позволяет точно разрезать любые выбранные участки ДНК, отключая, таким образом, определенные гены.

Для доставки в эукариотические клетки обычно используются вирусные векторы (созданные из измененных и обезвреженных вирусов), либо плазмиды — кольцевые молекулы ДНК, присутствующие в бактериях.

Поскольку плазмиды не умеют сами проникать в клетки эукариот, в последних создают поры с помощью электрического поля (электропорация), либо используют частицы (липосомы), сливающиеся с внешней мембраной.

Однако указанные методы имеют ограничения, поскольку вирусные векторы не могут нести большие фрагменты ДНК и проникать во все типы клеток, а электропорация и липосомы эффективны в отношении клеточных культур, но не тканей живых организмов.

Для решения этой проблемы ученые создали искусственный вирус RRPHC. Он состоит из фторполимерного ядра, соединенного с системой CRISPR/Cas9, а также оболочки, образованной гиалуроновым биополимером, полиэтиленгликолем и пептидами R8-RGD. Показано, что гиалуроновый биополимер может связываться с белками, находящимися на поверхности раковых клеток и специфичными для них.