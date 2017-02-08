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18:15 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже поймали банду мошенников, обманывавших «детей войны» по всей России

Против них уже возбудили уголовное дело.

В среду, 8 февраля, воронежские полицейские вместе с московскими коллегами накрыли в столице Черноземья организованную преступную группу. Они мошенническим способом похищали под предлогом выплаты компенсаций деньги у «детей войны».

В полиции выяснили, что банда купила базу с номерами телефонов и анкетными данным пенсионеров, живущих в разных регионах России. Затем они звонили на городские телефоны. Представлялись работниками соцслужб.

«Сообщали, что пожилому человеку положена компенсация. Называли суммы от 10 до 30 тысяч рублей, — рассказали в МВД. — Однако для перевода просили с банковской картой пройти к банкомату. И там набрать комбинацию команд».

Путем нехитрых манипуляций пенсионеры переводили мошенникам свои деньги.

«Во время обысков изъяты телефоны, системные блоки, выписки по счетам и банковские карты», — отметили в МВД.
 Уже установлено, что группа причастна к трем мошенничествам в Воронеже и двум десяткам — по стране.

Троих людей заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество (ч. 2 ст. 159 УК). Наказание — пять лет тюрьмы.

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