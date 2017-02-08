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17:47 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму уволили рабочего, укладывавшего асфальт в лужу при Аксенове

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. Власти Крыма сделали оргвыводы после скандала из-за укладки асфальта в лужу в Белогорском районе Крыма в присутствии главы региона Сергея Аксенова: ответственный за это дорожный мастер уволен, сообщил заместитель министра транспорта республики Александр Рыбак.

Источник: РИА Новости

Во вторник Аксенов заявил, что получил «легкий шок», когда во время рабочей поездки в Белогорский район увидел, как рабочие в дождь укладывают асфальт в лужу. Глава Крыма вынужден был остановиться и прекратить ремонтные работы. Руководителя на месте не оказалось.

«Проведено служебное расследование. Выявлен факт нарушения технологического процесса производства ямочного ремонта Белогорск — Льговское с нулевого по 22 километр. По итогам служебного расследования за нарушения технологии производства дорожный мастер, который был ответственный за работы, был уволен, а главный инженер за недостаточный контроль привлечен к дисциплинарной ответственности», — сказал Рыбак во время совещания под руководством Аксенова.

По словам Рыбака, материалы по служебному расследованию направлены в Службу автомобильных дорог для штрафных санкций к подрядчику — одному из государственных унитарных предприятий.

«Применяйте штрафные санкции в полном объеме, пусть на себе почувствуют, пусть думают головой, прежде чем в лужу асфальт высыпать горячий», — отметил на совещании глава Крыма.

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