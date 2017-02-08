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18:02 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Лютые морозы вернутся в Краснодарский край в ближайшие два дня

Краснодар, 8 февраля, KrasnodarMedia. В четверг и в пятницу на Кубани ожидаются лютые морозы — похолодает до -20°С.

Особенно несладко придется северной части края, сообщает ИА KrasnodarMediaсо ссылкой на сайт Краснодарского краевого гидрометеоцентра.

Ночью 9 февраля на основной территории Кубани отметка столбика термометра упадет до -6−11°С, в северной части — до -13−18°С. 10 февраля мороз ударит еще крепче. Скорость ветра будет 7−12 метров в секунду, при порывах — до 20 метров в секунду.

Новороссийску не повезло больше всего: там местных жителей «порадует» ураган 35−38 метров в секунду.

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