Лютые морозы вернутся в Краснодарский край в ближайшие два дня

Особенно несладко придется северной части края, сообщает ИА KrasnodarMediaсо ссылкой на сайт Краснодарского краевого гидрометеоцентра.

Ночью 9 февраля на основной территории Кубани отметка столбика термометра упадет до -6−11°С, в северной части — до -13−18°С. 10 февраля мороз ударит еще крепче. Скорость ветра будет 7−12 метров в секунду, при порывах — до 20 метров в секунду.

Новороссийску не повезло больше всего: там местных жителей «порадует» ураган 35−38 метров в секунду.