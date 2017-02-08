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20:00 (мск), источник: Actualitati.md

Стала известна причина смерти молдавского певца Нелу Стратан

По итогам судмедэкспертизы причина смерти известного молдавского певца Нелу Стратан — обширный инсульт, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

По словам друга семьи, смерть Нелу Стратан наступила предположительно в 5 утра, 8 февраля. Тело певца обнаружили в его собственной квартире.

Нелу Стран родился 11 июня 1965 года. Он — старший брат знаменитого исполнителя Павла Стратана. Нелу Стратан был музыкальным продюсером многих артистов Молдовы, включая Павла и Клеопатру Стратан.

В 2003 году он дебютировал в качестве эстрадного солиста с пьесой Последняя ночь, в 2007 году выпустил свой первый сольный альбом под названием Зай, Зай.

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