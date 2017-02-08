Ученые: музыка действует на мозг подобно наркотикам или сексу

В последние годы ученые обнаружили множество свидетельств того, что наркотики действуют на мозг человека и вызывают эйфорию и другие эффекты не уникальным путем, как считали медики раньше. Оказалось, что схожим образом на «центр удовольствия» действуют самые разные вещи — общение с друзьями, занятия сексом и даже религиозные чувства, передает РИА «Новости».

Многие нейрофизиологи предполагали, что аналогичным образом должна действовать на человека и музыка, при проигрывании которой включаются те же зоны коры и глубинных слоев мозга, что и при приеме психотропных препаратов.

Несмотря на очевидность такого предположения, никто не воспринимал его всерьез и не пытался удостовериться, так ли это.

Ученые из Университета Макгилла в Монреале (Канада) проверили эту гипотезу крайне оригинальным способом — они предположили, что если сходства действительно есть, то удовольствие от музыки должно притупиться или вообще исчезнуть, если заблокировать те рецепторы, на которые обычно действуют молекулы наркотиков.

Взяв один из таких препаратов — налтрексон, — ученые предложили выпить его нескольким добровольцам, после чего прослушать две любимых аудиозаписи. Во время этой процедуры ученые следили за изменениями в мимике лица и в работе мозга участников опытов, а после него они опросили их на предмет того, поменялось ли их восприятие музыки.