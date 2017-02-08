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19:32 (мск), источник: Kazinform

До 31 тыс. тенге повысят минимальную пенсию в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министерство труда и социальной защиты населения РК со следующего года планирует повысить прожиточный минимум. Об этом сегодня сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова, представляя законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения» на заседании межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности в министерстве юстиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«На сегодня прожиточный минимум составляет 24 459 тенге. Если взять 50% от этой суммы, это будет чуть более 12 тысяч тенге. Со следующего года мы планируем пересмотреть и повысить размеры прожиточного минимума. На сегодня все социальные выплаты начисляются исходя из этого прожиточного минимума. В их числе пособия по инвалидности, по потере кормильца, по уходу за ребенком инвалидом и другие. Поэтому при повышении прожиточного минимума автоматически повысятся и все социальные выплаты», — сообщила Жакупова.

По ее словам, после пересмотра прожиточного минимума самая минимальная пенсия повысится до 31 тысячи тенге. Как ранее сообщалось, Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило законопроект, предусматривающий повышение пенсий на 20%.

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