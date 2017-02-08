До 31 тыс. тенге повысят минимальную пенсию в Казахстане

«На сегодня прожиточный минимум составляет 24 459 тенге. Если взять 50% от этой суммы, это будет чуть более 12 тысяч тенге. Со следующего года мы планируем пересмотреть и повысить размеры прожиточного минимума. На сегодня все социальные выплаты начисляются исходя из этого прожиточного минимума. В их числе пособия по инвалидности, по потере кормильца, по уходу за ребенком инвалидом и другие. Поэтому при повышении прожиточного минимума автоматически повысятся и все социальные выплаты», — сообщила Жакупова.

По ее словам, после пересмотра прожиточного минимума самая минимальная пенсия повысится до 31 тысячи тенге. Как ранее сообщалось, Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило законопроект, предусматривающий повышение пенсий на 20%.