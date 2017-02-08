В Петербурге и Ленобласти держатся мороз и гололед

Петербургу обещают облачную с прояснениями погоду, местами небольшой снег и переменный ветер со скоростью 1 — 4 м/с. Ночью температура воздуха опустится до минус 11 — 16 градусов, а местами и до -21 градуса, днем поднимется до минус 5 — 10 градусов.

В Ленобласти ожидается переменная облачность ночью и облачная с прояснениями погода днем. Местами выпадет слабый снег. Ветер также будет переменный, со скоростью 1 — 4 м/с. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах минус 12 — 14 градусов, в окрестностях подморозит до -17 градусов. Днем обещают минус 6 — 8 градусов.