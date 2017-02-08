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19:06 (мск), источник: Водитель Петербурга

В Петербурге и Ленобласти держатся мороз и гололед

В четверг, 9 февраля, в Петербурге и Ленобласти обещают мороз, немного снега и гололед. Об этом сообщает МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Петербургу обещают облачную с прояснениями погоду, местами небольшой снег и переменный ветер со скоростью 1 — 4 м/с. Ночью температура воздуха опустится до минус 11 — 16 градусов, а местами и до -21 градуса, днем поднимется до минус 5 — 10 градусов.

В Ленобласти ожидается переменная облачность ночью и облачная с прояснениями погода днем. Местами выпадет слабый снег. Ветер также будет переменный, со скоростью 1 — 4 м/с. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах минус 12 — 14 градусов, в окрестностях подморозит до -17 градусов. Днем обещают минус 6 — 8 градусов.

Справка
Как пережить морозы. Советы экспертовКто предупрежден — тот вооружен. Что делать при обморожении и как правильно одеваться, как оживить автомобиль и заставить работать неприспособленный к низким температурам гаджет, как утеплить квартиру и какие фильмы про выживание в стужу посмотреть - эксперты медиапроектов Mail.Ru делятся секретами борьбы с зимними морозами.
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