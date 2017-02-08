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19:00 (мск), источник: Афиша Daily

Кирилл Серебренников снимет фильм про Виктора Цоя

Режиссер Кирилл Серебренников («Ученик», «Измена», «Изображая жертву») снимет фильм о становлении рок-иконы Виктора Цоя. Об этом «Афише Daily» рассказали представители кинокомпании Hype Film.

Источник: РИА "Новости"

Продюсерами картины выступят Илья Стюарт, Мурад Османн (оба — «Ученик», «Мифы о Москве», «Холодный фронт») и Михаил Финогенов («Заложники», «Холодный фронт»).

Персона
Виктор Цой

Сценарий для ленты написали Михаил и Лили Идовы («Оптимисты»). Он затрагивает период конца 70-х — начала 80-х годов, когда 18-летний Виктор Цой готовился к записи своего дебютного альбома.

По замыслу создателей фильма, сюжет ленты «будет построен на малоизвестных фактах биографии Цоя, личность и музыка которого вот уже больше тридцати лет не утрачивает статуса абсолютной легенды рок-н-ролла».

У проекта нет утвержденного названия. В настоящее время ведется кастинг актеров. Съемки ленты пройдут в Санкт-Петербурге в августе 2017 года, а в прокат фильм выйдет осенью 2018 года.

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