Кирилл Серебренников снимет фильм про Виктора Цоя

Продюсерами картины выступят Илья Стюарт, Мурад Османн (оба — «Ученик», «Мифы о Москве», «Холодный фронт») и Михаил Финогенов («Заложники», «Холодный фронт»).

Сценарий для ленты написали Михаил и Лили Идовы («Оптимисты»). Он затрагивает период конца 70-х — начала 80-х годов, когда 18-летний Виктор Цой готовился к записи своего дебютного альбома.

По замыслу создателей фильма, сюжет ленты «будет построен на малоизвестных фактах биографии Цоя, личность и музыка которого вот уже больше тридцати лет не утрачивает статуса абсолютной легенды рок-н-ролла».