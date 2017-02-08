Движение транспорта ограничено в четырех областях из-за непогоды — ГСЧС
В ГСЧС сообщили, что
В ГСЧС сообщили, что
КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Движение крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта ограничено в четырех областях Украины
«В связи с резким ухудшением погодных условий вводится временное ограничение на движение крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта», — говорится в сообщении.
В частности, в Волынской области ограничено движение для всех видов транспорта
В Черкасской области
Также в Хмельницкой области
В Закарпатской области
Ранее Гидрометцентр сообщал об усилении морозов. Так в среду в Украине — облачно с прояснениями. Ночью температура в восточных областях снизится до 26° мороза.
Накануне глава Минэнерго Игорь Насалик заявил, что энергосистема Украины работает в штатном режиме и готова к любым морозам. По его словам, «мы технически готовы к любым аномальным температурам, у нас есть профицит мощностей, как по атомной генерации, так и по маневренной генерации тепловых электростанций».