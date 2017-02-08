Движение транспорта ограничено в четырех областях из-за непогоды — ГСЧС

«В связи с резким ухудшением погодных условий вводится временное ограничение на движение крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта», — говорится в сообщении.

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Движение крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта ограничено в четырех областях Украины из-за непогоды, сообщила в среду Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в Волынской области ограничено движение для всех видов транспорта из-за снегопада и сильного ветра.

В Черкасской области из-за непогоды вводится ограничение движения крупногабаритного и большегрузного транспорта на участках дороги Киев-Одесса.

Также в Хмельницкой области из-за дождя при минусовой температуре и гололедицы введено ограничение на движение большегрузного транспорта и автобусов по дорогам местного значения.

В Закарпатской области из-за перелива воды через проезжую часть временно перекрыто движение на дороге местного значения Ужгород-Демичи.

Ранее Гидрометцентр сообщал об усилении морозов. Так в среду в Украине — облачно с прояснениями. Ночью температура в восточных областях снизится до 26° мороза.

Накануне глава Минэнерго Игорь Насалик заявил, что энергосистема Украины работает в штатном режиме и готова к любым морозам. По его словам, «мы технически готовы к любым аномальным температурам, у нас есть профицит мощностей, как по атомной генерации, так и по маневренной генерации тепловых электростанций».