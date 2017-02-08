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19:59 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Умер депутат от «Народного фронта» Петр Ванат

О смерти народного депутата сообщил в соцсети лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк. Ванат в ВР прошел по общегосударственному многомандатному округу от политической партии «Народный фронт», занимая 45 место в списке.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. На 80-м году жизни умер народный депутат от «Народного фронта» Петр Ванат, сообщил бывший премьер-министр Украины, лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

«С глубоким прискорбием узнал о смерти члена нашей команды, народного депутата Украины Петра Ваната — светлого, искреннего человека, настоящего патриота нашего государства. Это большая потеря для всех нас, — написал Яценюк. — Глубочайшие соболезнования родным, близким, всем, кто знал Петра Михайловича».

Петр Ванат родился 28 января 1938 года. На момент избрания проживал в Запорожье, 27 ноября 2014 года приобрел депутатские полномочия.

В ВР прошел по общегосударственному многомандатному округу от политической партии «Народный фронт», занимая 45 место в списке. Ванат являлся членом фракции «Народного фронта».

Напомним, 3 февраля в больнице умер мэр Луцка Николай Романюк.

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