«Битву экстрасенсов» признали самой антинаучной передачей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Телевизионная передача «Битва экстрасенсов» стала победителем антипремии «За верность науке». Об этом стало известно в ходе торжественной церемонии вручения награды, сообщает корреспондент ТАСС.

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Телепередача «Битва экстрасенсов» — это российское телешоу канала ТНТ, снятое на основе британского Britain’s Psychic Challenge. Первый сезон вышел в феврале 2007 года, а к настоящему моменту на экран выпущено уже 17 сезонов шоу. Жюри всероссийской премии «За верность науке» отметило эту передачу антипремией.

Другими номинантами на антинаграду были «Национальный совет по гомеопатии» и информагентство Regnum. Последнее было номинировано на антипремию за систематическую пропаганду альтернативной климатологии, отрицающей парниковый эффект, и псевдонаучные публикации ряда российских ученых о реализации ими биологической трансмутации элементов и ее использовании для очистки радиоактивных отходов.