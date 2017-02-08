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21:24 (мск), источник: Мослента

В столице устроят праздник в честь московия и оганесона

Такие названия получили 115-й и 118-й химические элементы таблицы Менделеева.

Мероприятия в честь присвоения 115-му и 118-му химическим элементам таблицы Менделеева названий «московий» и «оганесон» пройдут 2 марта в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на ученого Юрия Оганесяна. В них примут участие ведущие мировые ученые в области синтеза сверхтяжелых элементов.

«2 марта в Москве в Центральном Доме Ученых Российской академии наук состоится своего рода инаугурация новых элементов — по традиции, она проводится всегда, когда новому элементу присваивается название, также как новорожденному дается имя», — заявил Оганесян.

Элемент московий назван в честь Московской области, где расположен Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ).

Название оганесон дано в честь Юрия Оганесяна за его основополагающий вклад в исследование трансактиноидных элементов. В число его многочисленных достижений входят открытие сверхтяжелых элементов и выдающиеся результаты в ядерной физике сверхтяжелых ядер, включая экспериментальное подтверждение «острова стабильности».

Кроме того, на «инаугурацию» 115-го и 118-го элементов будут приглашены представители российской науки, губернатор Московской области, президенты Международного союза чистой и прикладной физики, Международного союза чистой и прикладной химии, руководитель отдела ядерной физики министерства энергетики США, директора Ок-Риджской и Ливерморской Национальных лабораторий США, а также ведущие ученые из Соединенных Штатов, Германии, Японии и Франции.

Ранее в США прошла «инаугурация» тенессина, названного в честь штата Теннеси, а 14 марта в Токио будут «чествовать» нихоний, получивший свое название в честь Японии.
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