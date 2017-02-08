В столице устроят праздник в честь московия и оганесона

Мероприятия в честь присвоения 115-му и 118-му химическим элементам таблицы Менделеева названий «московий» и «оганесон» пройдут 2 марта в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на ученого Юрия Оганесяна. В них примут участие ведущие мировые ученые в области синтеза сверхтяжелых элементов.

«2 марта в Москве в Центральном Доме Ученых Российской академии наук состоится своего рода инаугурация новых элементов — по традиции, она проводится всегда, когда новому элементу присваивается название, также как новорожденному дается имя», — заявил Оганесян.