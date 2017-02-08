В столице устроят праздник в честь московия и оганесона
Такие названия получили 115-й и 118-й химические элементы таблицы Менделеева.
Такие названия получили 115-й и 118-й химические элементы таблицы Менделеева.
Мероприятия в честь присвоения 115-му и 118-му химическим элементам таблицы Менделеева названий «московий» и «оганесон» пройдут 2 марта в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на ученого Юрия Оганесяна. В них примут участие ведущие мировые ученые в области синтеза сверхтяжелых элементов.
«2 марта в Москве в Центральном Доме Ученых Российской академии наук состоится своего рода инаугурация новых элементов — по традиции, она проводится всегда, когда новому элементу присваивается название, также как новорожденному дается имя», — заявил Оганесян.
Элемент московий назван в честь Московской области, где расположен Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ).
Название оганесон дано в честь Юрия Оганесяна за его основополагающий вклад в исследование трансактиноидных элементов. В число его многочисленных достижений входят открытие сверхтяжелых элементов и выдающиеся результаты в ядерной физике сверхтяжелых ядер, включая экспериментальное подтверждение «острова стабильности».
Кроме того, на «инаугурацию» 115-го и 118-го элементов будут приглашены представители российской науки, губернатор Московской области, президенты Международного союза чистой и прикладной физики, Международного союза чистой и прикладной химии, руководитель отдела ядерной физики министерства энергетики США, директора
Ранее в США прошла «инаугурация» тенессина, названного в честь штата Теннеси, а 14 марта в Токио будут «чествовать» нихоний, получивший свое название в честь Японии.