Жена Сущенко: За все 4 месяца мы с Романом не разговаривали
По ее словам, общение с арестованным журналистом происходит только через адвоката и письма.
По ее словам, общение с арестованным журналистом происходит только через адвоката и письма.
Жена арестованного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко Анжела в эфире телеканала «112 Украина» рассказала, что не разговаривала с мужем с того времени, как его задержала ФСБ.
«За все эти 4 месяца и даже больше мы с Романом не разговаривали. Ему запрещены звонки. Мы можем общаться или через адвоката, или он пишет нам письма. Встречи нам также запрещены», — сказала Сущенко.
По ее словам, после встречи с президентом Украины Петром Порошенко у семьи прибавилось уверенности, что ситуация с Романом Сущенко скоро разрешиться и он вернется домой.
«Уверенности прибавилось. Мы поняли, что наша семья не осталась один на один с бедой, проблемой. Нам очень приятно, что президент именно в этот день (день рождения романа Сущенко, — ред.) встретился с нашей семьей, за что мы ему очень благодарны», — говорит она.
Сущенко также отметила, что напрямую со стороны РФ с ней на связь никто не выходит, все общение только через адвокатов. Последние же уверены в успех своего дела, и что Роман Сущенко скоро выйдет на свободу.
Напомним, что сегодня президент Украины Петр Порошенко встретился с семьей арестованного украинского журналиста Романа Сущенко.
Как известно, 30 сентября ФСБ России задержала в Москве журналиста Укринформа Романа Сущенко по подозрению в шпионаже. В российской спецслужбе считают, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В украинской разведке причастность Сущенко к ведомству не подтверждают.
В Укринформе назвали задержание в РФ Сущенко спланированной провокацией. МИД Украины призвал международное сообщество усилить давление на Россию