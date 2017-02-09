Правительство поможет Калининграду убрать снег с улиц города

«Окончательно сложилось понимание, что город с таким обильным снегопадом не справится. Выяснять, почему так получилось, и кто должен ответить за бездействие — будем потом, а сейчас надо предпринимать конкретные шаги, чтобы исправить ситуацию. На улицы города выйдет пять единиц снегоуборочной техники — четыре комбинированные дорожные машины и один трактор. Выделяем песко-соляную смесь, людей», — рассказала Дятлова.

По её словам, начнут уборку с Сельмы, Советского проспекта, улицы Невского и других центральных магистралей. Как отметила Дятлова, машины будут идти шеренгой, чтобы убрать снег с максимальной площади проезжей части.

«Что касается областных дорог, так как у нас объём больше — более четырёх тысяч километров, и техники больше работает. За последние сутки работало 92 комбинированные дорожные машины, 35 тракторов и 9 грейдеров. Основной снежный удар пришёлся на юг области, в других районах ситуация попроще. В предыдущие сутки вывели на региональные дороги 151 единицу снегоуборочной техники. Так как сейчас посыпка солью неэффективна из-за заморозков, основной упор дорожные службы делают на расчистку снега», — отметила врио министра.