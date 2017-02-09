Правительство поможет Калининграду убрать снег с улиц города
На улицы Калининграда выйдет снегоуборочная техника правительства области. Об этом в Facebook сообщила врио министра развития инфраструктуры региона Елена Дятлова.
На улицы Калининграда выйдет снегоуборочная техника правительства области. Об этом в Facebook сообщила врио министра развития инфраструктуры региона Елена Дятлова.
«Окончательно сложилось понимание, что город с таким обильным снегопадом не справится. Выяснять, почему так получилось, и кто должен ответить за бездействие — будем потом, а сейчас надо предпринимать конкретные шаги, чтобы исправить ситуацию. На улицы города выйдет пять единиц снегоуборочной техники — четыре комбинированные дорожные машины и один трактор. Выделяем
По её словам, начнут уборку с Сельмы, Советского проспекта, улицы Невского и других центральных магистралей. Как отметила Дятлова, машины будут идти шеренгой, чтобы убрать снег с максимальной площади проезжей части.
«Что касается областных дорог, так как у нас объём больше — более четырёх тысяч километров, и техники больше работает. За последние сутки работало 92 комбинированные дорожные машины, 35 тракторов и 9 грейдеров. Основной снежный удар пришёлся на юг области, в других районах ситуация попроще. В предыдущие сутки вывели на региональные дороги 151 единицу снегоуборочной техники. Так как сейчас посыпка солью неэффективна
Отметим, что ранее власти города заявляли о том, что