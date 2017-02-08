Видео с катающейся на брюхе выдрой стало хитом Facebook
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Выдра, катающаяся на брюхе по снегу, стала звездой социальной сети Facebook, пишет Daily Mail.
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Выдра, катающаяся на брюхе по снегу, стала звездой социальной сети Facebook, пишет Daily Mail.
Ролик, на котором запечатлено резвящееся животное, выложил в сеть фотограф Баррет Хеджес. Видео снято на одном из водоемов в Йеллоустонском парке США. На сегодняшний день запись посмотрели более 200 тысяч пользователей Facebook.
Хеджес считает, что выдра — одно из самых забавных млекопитающих, а наблюдение за ней «всегда приносит массу положительных эмоций».