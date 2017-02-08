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23:13 (мск), источник: РИА Новости

Видео с катающейся на брюхе выдрой стало хитом Facebook

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Выдра, катающаяся на брюхе по снегу, стала звездой социальной сети Facebook, пишет Daily Mail.

Ролик, на котором запечатлено резвящееся животное, выложил в сеть фотограф Баррет Хеджес. Видео снято на одном из водоемов в Йеллоустонском парке США. На сегодняшний день запись посмотрели более 200 тысяч пользователей Facebook.

Хеджес считает, что выдра — одно из самых забавных млекопитающих, а наблюдение за ней «всегда приносит массу положительных эмоций».

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