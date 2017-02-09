Крымские татары попросили ООН признать полуостров частью России

В обращении организация призвала «осудить проводимую политику экономической, торговой и финансовой блокады в отношении России, Республики Крым и города Севастополь», а также снять антироссийские «политические и экономические санкции».

Документ подписал глава движения и вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.

Отмечается, что обращение было принято на пятом съезде движения в декабре 2016 года в Симферополе. Документ передала в ООН российская делегация.