Крымские татары попросили ООН признать полуостров частью России
ООН, 8 фев — РИА Новости, Ольга Денисова.
ООН, 8 фев — РИА Новости, Ольга Денисова.
В обращении организация призвала «осудить проводимую политику экономической, торговой и финансовой блокады в отношении России, Республики Крым и города Севастополь», а также снять антироссийские «политические и экономические санкции».
Документ подписал глава движения и
Отмечается, что обращение было принято на пятом съезде движения в декабре 2016 года в Симферополе. Документ передала в ООН российская делегация.