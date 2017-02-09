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09:19 (мск), источник: РИА Новости

Крымские татары попросили ООН признать полуостров частью России

ООН, 8 фев — РИА Новости, Ольга Денисова. Крымско-татарская общественная организация «Къырым» призвала Генеральную Ассамблею ООН и европейский парламент признать провозглашение независимости Республики Крым и присоединения к России.

Источник: РИА "Новости"

В обращении организация призвала «осудить проводимую политику экономической, торговой и финансовой блокады в отношении России, Республики Крым и города Севастополь», а также снять антироссийские «политические и экономические санкции».

Документ подписал глава движения и вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.

Отмечается, что обращение было принято на пятом съезде движения в декабре 2016 года в Симферополе. Документ передала в ООН российская делегация.

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