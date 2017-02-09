10 самых успешных казахстанских спортсменов на Универсиаде-2017

Завершившаяся в среду 28-я зимняя Универсиада в Алматы стала самой успешной в истории для сборной Казахстана. На соревнованиях, проходивших в период с 29 января по 8 февраля, наши спортсмены завоевали 36 медалей.

Vesti.kz решил составить десятку самых успешных представителей казахстанской делегации.

Денис Тен

Бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи уверенно выиграл «золото» на домашней зимней Универсиаде. Уже по итогам короткой программы он лидировал с результатом 94,91 балла. За произвольную судьи выставили казахстанцу 172,06 балла. По сумме двух программ он набрал 266,97 балла и занял первое место. Как заявил после выступления Тен, это была репетиция перед Олимпиадой.

Иван Люфт

Невероятные морально-волевые качества позволили казахстанскому лыжнику выиграть «золото» в лыжном спринте. При этом он попал в финал как «лаки лузер», но в решающем забеге сумел придти первым. После небольшого отдыха в родном Усть-Каменогорске Люфт отправится на чемпионат мира в Финляндию.

Дмитрий Рейхерд

Для 28-летнего казахстанского фристайлиста Дмитрия Рейхерда домашняя Универсиада стала последней в карьере. Ведь по возрасту он не сможет участвовать в следующих студенческих играх. И заключительный турнир он провел успешно, завоевав две золотые медали в могуле и паралельном могуле.

Галина Вишневская

Одна из главных надежд Универсиады оправдала свой высокий статус и добилась побед в двух дисциплинах могул и паралельный могул. Стоит отметить, что на прошлой Универсиаде-2015 в испанской Гранаде она так же была лучшей в обеих дисциплинах. Галина Вишневская Казахстанская биатлонистка завоевала два «золота» в индивидуальной гонке на 7,5 километра и масс-старте на 12,5 километров. Также она выиграла серебряные медали в смешанной командной эстафете и индивидуальной гонке на 15 километров.

Денис Никиша

Казахстанец завоевал три бронзовые медали на дистанциях 500 и 1000 метров, а так же в командной эстафете на 5000 метров. Стоит отметить, что неплохо выступила и женская сборная на эстафете на 3000 метров, сенсационно выиграв бронзовые медали соревнования.

Алина Райкова

Казахстанская биатлонистка стала автором первой золотой медали на Зимней Универсиаде для нашей команды. На индивидуальной гонке на 15 километров она обошла свою напарницу по сборной Галину Вишневскую. К сожалению, на остальных стартах побороться за медали ей не удалось.

Анна Шевченко

Больше всего наград в копилку сборной заработала лыжница Анна Шевченко. Ей удалось завоевать «серебро» в командной эстафете на 15 километров и три «бронзы» в спринте, индивидуальной гонке на 5 километров и гонке преследования. Самым значимым успехом стало «золото» в смешанной командной гонке в паре с Олжасом Климиным.

Жанбота Алдабергенова

Казахстанская фристайлистка завоевала одну золотую в паре с Багланом Инкарбеком в командных соревнованиях и одну бронзовую медаль в личном зачете. Сразу по завершении состязаний спортсменка отправилась в родной Шымкент. После небольшого перерыва, она начнет подготовку к этапам Кубка Мира.

Сергей Кудрявцев

Вратарь мужской хоккейной сборной Казахстана стал одним из лучших в команде. На его счету четыре матча и всего две пропущенные шайбы. К сожалению, одна из них случилась в финальном матче против сборной России, что привело к тому, что казахстанская команда третий раз подряд стала серебряным призером турнира.