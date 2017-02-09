Спортсменка из Хабаровска завоевала «золото» Универсиады в Казахстане

Хабаровск, 9 февраля, AmurMedia.

Студентка Хабаровского государственного университета экономики и права Анна Антонова победила в олимпийской дисциплине на Универсиаде. Спортсменка уверенно лидировала на протяжении всего финального заезда. В итоге судьбу золотой медали во фристайле дисциплины ски-кросс решил фотофиниш, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

На Всемирных студенческих играх Анна выступает впервые. За неделю до их открытия представительница Хабаровского края стала «бронзовым» призером на этапе Кубка России. Победа далась спортсменке в упорной борьбе. На финише ей удалось вырваться вперед на считанные сантиметры.

Еще одна хабаровчанка, которая сегодня выступает за Республику Коми, — Ксения Малеванная, смогла попасть в пятерку сильнейших лыжниц в индивидуальной гонке на 5 км.

Состязания студентов завершаются сегодня. В городе Алматы пройдет финал мужского хоккейного турнира. «Золото» разыграют сборные России и Казахстана. В составе россиян выступают трое игроков хабаровского хоккейного клуба «Амур». Это голкипер Илья Андрюхов, защитник Станислав Заборников и форвард Дмитрий Кириллов.