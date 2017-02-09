Спортсменка из Хабаровска завоевала «золото» Универсиады в Казахстане
В масштабных соревнованиях участие принимают 5 тысяч студентов из 50 стран мира.
В масштабных соревнованиях участие принимают 5 тысяч студентов из 50 стран мира.
Хабаровск, 9 февраля, AmurMedia.
Студентка Хабаровского государственного университета экономики и права Анна Антонова победила в олимпийской дисциплине на Универсиаде. Спортсменка уверенно лидировала на протяжении всего финального заезда. В итоге судьбу золотой медали во фристайле дисциплины
На Всемирных студенческих играх Анна выступает впервые. За неделю до их открытия представительница Хабаровского края стала «бронзовым» призером на этапе Кубка России. Победа далась спортсменке в упорной борьбе. На финише ей удалось вырваться вперед на считанные сантиметры.
Еще одна хабаровчанка, которая сегодня выступает за Республику Коми, — Ксения Малеванная, смогла попасть в пятерку сильнейших лыжниц в индивидуальной гонке на 5 км.
Состязания студентов завершаются сегодня. В городе Алматы пройдет финал мужского хоккейного турнира. «Золото» разыграют сборные России и Казахстана. В составе россиян выступают трое игроков хабаровского хоккейного клуба «Амур». Это голкипер Илья Андрюхов, защитник Станислав Заборников и форвард Дмитрий Кириллов.
XXVIII зимняя Универсиада в казахском городе Алматы стартовала 28 января. За это время медали были разыграны по 13 спортивным дисциплинам. Среди них фигурное катание,