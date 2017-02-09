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03:41 (мск), источник: RIGMA.INFO

Снимок Хабаровска из космоса сделал космонавт Рыжиков

Астронавт публикует снимки в своем блоге.

Источник: http://www.roscosmos.ru

Российский космонавт в своем блоге публикует фотографии известных городов нашей страны и мира.

Оказалась среди них и фотография Хабаровска.

— Полёт продолжается, и моя коллекция фотографий, сделанная с борта станции, растет в геометрической прогрессии. Сегодня хочу поделиться с вами самыми удачными снимками ночных городов. Возможно, среди этих фотографий вы найдете и свой родной город или же место, связанное с добрыми воспоминаниями… — пишет Сергей Рыжиков у себя в блоге.

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