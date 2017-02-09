Снимок Хабаровска из космоса сделал космонавт Рыжиков

Российский космонавт в своем блоге публикует фотографии известных городов нашей страны и мира.



Оказалась среди них и фотография Хабаровска.



— Полёт продолжается, и моя коллекция фотографий, сделанная с борта станции, растет в геометрической прогрессии. Сегодня хочу поделиться с вами самыми удачными снимками ночных городов. Возможно, среди этих фотографий вы найдете и свой родной город или же место, связанное с добрыми воспоминаниями… — пишет Сергей Рыжиков у себя в блоге.