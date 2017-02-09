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03:32 (мск), источник: AmurMedia.ru

Память художественного руководителя «Амурских волн» Валерия Халилова почтят в Хабаровске

В киноткатрах региона покажут киноверсию Международного фестиваля.

Хабаровск, 9 февраля, AmurMedia.

В кинотеатрах Хабаровского края состоится показ киноверсии Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны». Фильм создан в память об идейном вдохновителе фестиваля, его художественном руководителе Валерии Халилове, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Картину, в которую вошло последнее интервью Валерия Михайловича перед гибелью в авиакатастрофе, можно будет увидеть 11 февраля в семи кинотеатрах края: «Октябрь» (Бикин), «Авангард» (Советская Гавань), «Ургал» (поселок Чегдомын), «Космос» (Вяземский), «Молодость» (Амурск), Совкино (Хабаровск), а также кинозалы в Домах культуры поселков Солнечный и Ванино.

Напомним, композитор, член Союза композиторов РФ, народный артист России, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, главный военный дирижёр России, начальник ансамбля — художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии Валерий Халилов погиб в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря прошлого года.

Его гибель стала большой потерей для всей страны и Хабаровского края. Всю свою жизнь Валерий Халилов посвятил развитию военных духовых оркестров. Его перу принадлежит большое количество военных маршей и романсов. Он руководил сводными военными оркестрами на всех торжественных парадах страны и воспитал не одну плеяду военных дирижёров.

Впервые Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» был организован в Хабаровске в 2012 году. В этом году мероприятие решено провести с 25 мая по 2 июня. Планируется, что оно будет носить имя Валерия Халилова. Решение об этом должно быть принято в ближайшее время.

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