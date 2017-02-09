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03:26 (мск), источник: Губерния онлайн

Награды вручили работникам станции Хабаровск-1

Лучших работников станции Хабаровск-1 наградили в честь ее 120-летия, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ДВЖД.

В торжественном мероприятии приняли участие представители руководства магистрали, Дальневосточной дирекции управления движением, профсоюзная организация, сотрудники и ветераны-железнодорожники.

«На протяжении многих лет железнодорожная станция Хабаровск-1 является одной из ключевых станций обеспечивающих перспективные объемы перевозочной работы. Коллектив станции всегда славился энергичными и целеустремленными людьми, которые стремятся идти в ногу со временем, и с оптимизмом смотрят в будущее», — обратился к собравшимся заместитель начальника Дальневосточной железной дороги Алексей Хворостов.

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