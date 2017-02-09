Награды вручили работникам станции Хабаровск-1

В торжественном мероприятии приняли участие представители руководства магистрали, Дальневосточной дирекции управления движением, профсоюзная организация, сотрудники и ветераны-железнодорожники.

«На протяжении многих лет железнодорожная станция Хабаровск-1 является одной из ключевых станций обеспечивающих перспективные объемы перевозочной работы. Коллектив станции всегда славился энергичными и целеустремленными людьми, которые стремятся идти в ногу со временем, и с оптимизмом смотрят в будущее», — обратился к собравшимся заместитель начальника Дальневосточной железной дороги Алексей Хворостов.