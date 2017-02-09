Жительница Большого Уссурийского острова выплачивает кредит за квартиру, которой нет

Жительница Большого Уссурийского острова Зинаида Шокина лишилась жилья около трех лет назад, однако до сих пор выплачивает кредит за несуществующую квартиру. Дом в поселке Уссурийском, где женщина приобрела квадратные метры, серьезно пострадал во время наводнения, но ни компенсации, ни нового жилья островитянка не получила. Еще через некоторое время постройку незаконно снесли, сообщает портал «Губерния».

По словам Зинаиды Шокиной, квартиру в Уссурийском (островная часть Хабаровска) она купила задолго до стихийного бедствия, взяв кредит в банке. После наводнения 2013 года ее дом был признан непригодным для проживания, а в 2014 году его самовольно — как было установлено в суде — снес бульдозером мужчина, которого позже признали виновным в самоуправстве. Правда, никакого наказания бульдозерист не понес, так как попал под амнистию.

Предоставлять новое жилье Зинаиде Шокиной власти отказались: официально у нее есть доля в квартире бывшего мужа. В действительности женщина вынуждена жить у соседей — здесь же, на острове. Снос дома не избавил женщину от обязанности расплачиваться с банком. Изначально ее долг составлял 450 тысяч рублей, из них Шокиной осталось выплатить 100 тысяч.