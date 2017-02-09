Отмена занятий в школах Челябинска 9 февраля

Холода снова отменяют занятия в челябинских школах — не учатся первая и вторая смены с 1 по 7 класс, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Из-за пониженной температуры воздуха в четверг, 9 февраля, отменены занятия в школах Челябинска для учащихся 1−7 классов в первую и вторую смены. По данным на 5.00, столбики термометров застыли на отметке минус 26, ветер 6 м/с. К обеду прогнозируется потепление до минус 24.