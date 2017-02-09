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06:35 (мск), источник: dostup1.ru

Отмена занятий в школах Челябинска 9 февраля

Из-за аномальных морозов не учатся первая и вторая смены.

Холода снова отменяют занятия в челябинских школах — не учатся первая и вторая смены с 1 по 7 класс, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Из-за пониженной температуры воздуха в четверг, 9 февраля, отменены занятия в школах Челябинска для учащихся 1−7 классов в первую и вторую смены. По данным на 5.00, столбики термометров застыли на отметке минус 26, ветер 6 м/с. К обеду прогнозируется потепление до минус 24.

Напомним, 8—11 февраля в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами на 7 градусов и более ниже климатической нормы. Из-за мороза также приостанавливается работа всесезонного «чертова колеса». Аттракцион будет запущен, как только в городе потеплеет.

Справка
Как пережить морозы. Советы экспертовКто предупрежден — тот вооружен. Что делать при обморожении и как правильно одеваться, как оживить автомобиль и заставить работать неприспособленный к низким температурам гаджет, как утеплить квартиру и какие фильмы про выживание в стужу посмотреть - эксперты медиапроектов Mail.Ru делятся секретами борьбы с зимними морозами.
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