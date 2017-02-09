Выставка «Сохранение чистой воды» пройдет в Иркутске
Мероприятие состоится в рамках Байкальского экологического водного форума.
Мероприятие состоится в рамках Байкальского экологического водного форума.
Выставка «Сохранение чистой воды как основы для развития экотуризма» пройдет в столице Приангарья в рамках Байкальского экологического водного форума. Это отметил министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Крючков на заседании Координационного научного совета при губернаторе Иркутской области Сергее Левченко. Проведение форума намечено на середину сентября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Сформирована рабочая группа, в которую вошли представители областного правительства, федеральных бюджетных учреждений, общественных организаций и научного сообщества. Разработан перечень поручений, в том числе по созданию фирменного стиля мероприятия, формированию программы форума, списка участников. Мероприятие будет носить статус международного. Ожидается участие иностранных делегатов и экспертов. Приглашения разосланы и российским руководителям федерального уровня, главам субъектов РФ, видным представителям науки.
«Отдельно хотелось бы обсудить строительство очистных сооружений по технологиям, позволяющим производить очистку сточных и канализационных вод до степени безопасной для эко— и биосистемы Байкала», — отметил Андрей Крючков.
Среди тем пленарного заседания и заседаний круглых столов предлагаются «Комплексное использование и охрана водных ресурсов бассейна озера Байкал», «Обеспечение экологической безопасности: экономический аспект», «Последствия развития гидроэнергетики на притоках рек, впадающих в Байкал», «Особенности развития экотуризма на особо охраняемых природных территориях».
Байкальский экологический водный форум приурочен к проведению в России Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий, а также к 80-летию Иркутской области.