Ушел из жизни профессор ДВГИИ Виктор Колин

Ректорат Дальневосточного государственного института искусств с прискорбием сообщает, что 7 февраля на 78 году ушел из жизни заслуженный деятель искусств РФ, действительный член Петровской академии наук и искусств (Санкт-Петербург), профессор, заведующий кафедрой духовых и ударных инструментов Виктор Яковлевич Колин.

Виктор Яковлевич проработал в Институте искусств 47 лет. Все годы вел активную концертную и просветительскую деятельность, выпустил более ста специалистов — исполнителей на кларнете и саксофоне.

Имя Виктора Яковлевича Колина вписано в историю отечественного исполнительства на духовых инструментах. Лауреат премии губернатора Приморского края, награжден знаком Министерства СССР «За отличную работу». Коллектив ДВГИИ выражает глубокое соболезнование родным и близким.

Прощание состоится в пятницу, 10 февраля, 11.00 на Морском кладбище.