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06:51 (мск), источник: АиФ Челябинск

Утром 9 февраля в Челябинске прогнозируют до -30 градусов

Осадков не ожидается.

Источник: РИА "Новости"

Морозы до -30 градусов ожидают челябинцев утром 9 февраля, днём температура воздуха составит от 19 до 21 градуса ниже ноля, сообщают в городском гидрометцентре.

По данным синоптиков, погода в четверг будет облачной с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ветер северного направления будет дуть со скоростью 6−11 м/с.

Напомним, ранее в региональном ГУ МЧС предупредили южноуральцев об аномально низких температурах и порекомендовали соблюдать правила безопасности, чтобы избежать обморожений.

По народному календарю 9 февраля — Златоустьев день. Если в это время облака шли против ветра, это предвещало снег, а запотевшие стёкла в доме обещали скорую оттепель.

Справка
Как пережить морозы. Советы экспертовКто предупрежден — тот вооружен. Что делать при обморожении и как правильно одеваться, как оживить автомобиль и заставить работать неприспособленный к низким температурам гаджет, как утеплить квартиру и какие фильмы про выживание в стужу посмотреть - эксперты медиапроектов Mail.Ru делятся секретами борьбы с зимними морозами.
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