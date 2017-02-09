Утром 9 февраля в Челябинске прогнозируют до -30 градусов

Морозы до -30 градусов ожидают челябинцев утром 9 февраля, днём температура воздуха составит от 19 до 21 градуса ниже ноля, сообщают в городском гидрометцентре.

По данным синоптиков, погода в четверг будет облачной с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ветер северного направления будет дуть со скоростью 6−11 м/с.

Напомним, ранее в региональном ГУ МЧС предупредили южноуральцев об аномально низких температурах и порекомендовали соблюдать правила безопасности, чтобы избежать обморожений.

По народному календарю 9 февраля — Златоустьев день. Если в это время облака шли против ветра, это предвещало снег, а запотевшие стёкла в доме обещали скорую оттепель.