Люди Путина проверили трубы в Приморье

Акция прошла в рамках мониторинга «С теплом — труба». Эксперты провели осмотр теплотрасс и магистральных труб во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Находке, Партизанске и других городах региона.

В ходе тематического мониторинга было выявлено несколько десятков теплотрасс, где обнаружены существенные повреждения и факты серьезного износа изоляции труб теплопередачи. В настоящее время общественники выясняют принадлежность теплотрасс, по результатам мониторинга в департамент ЖКХ и топливных ресурсов региона будет направлено обращение с предложением скорейшим образом восстановить поврежденную теплоизоляцию.

Существенные проблемы состояния теплоизоляции теплотрасс активисты уже выявили во Владивостоке на улице Спортивная, на улице Индустриальная в поселке Лозовый Партизанского муниципального района, на улицах Щорса и Савицкого в Партизанске и в ряде других территорий.

Выявленные проблемы опасны тем, что существенные теплопотери бьют по карману потребителей. Также при отсутствии или повреждении теплоизоляции возникает повышенный износ труб из-за существенного перепада внешних и внутренних температур, в случае, когда не утепленная горячая труба находится на морозе.

«В Приморском крае мы уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости снижения энерготарифов, которые в регионе достаточно высоки и существенно бьют по карману даже многих семей со средним уровнем доходов, а в особенности — по малоимущим. А достичь снижения энерготарифов, в свою очередь, можно только за счет снижения энергопотерь. В случае же, когда в разгар зимы тепловые сети отдают существенную часть тепла не потребителям, а в окружающую среду, данный вопрос становится риторическим», — отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» Алексей Тимченко.

Мониторинг состояния тепловых сетей продолжается. В настоящее время общественники обобщают поступающую информацию в целях выработки общественных предложений для властей по указанной проблеме.