Новогодний городок в хабаровском парке «Динамо» разберут на следующей неделе
Первыми на склад отправятся фигуры Деда Мороза, Снегурочки и Гулливера.
Первыми на склад отправятся фигуры Деда Мороза, Снегурочки и Гулливера.
Демонтаж новогоднего городка в парке «Динамо» запланирован на
Параллельно рабочие будут демонтировать горки и качели, снимать световое оборудование. Затем настанет черед ледовых и снежных скульптур. После того как аллеи освободят от праздничных украшений, монтажники приступят к демонтажу елки.
«Сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы отвезти эту елку в зоосад Сысоева. Там деревья принимают на корм для различных животных», — сообщил главный специалист управления культуры администрации Хабаровска Алексей Груздев.
Напомним, в середине февраля демонтируют и елку на площади Ленина. Вместе с символом Нового года с главной площади города уберут снежные и ледовые скульптуры.