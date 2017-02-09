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05:00 (мск), источник: Губерния онлайн

Новогодний городок в хабаровском парке «Динамо» разберут на следующей неделе

Первыми на склад отправятся фигуры Деда Мороза, Снегурочки и Гулливера.

Демонтаж новогоднего городка в парке «Динамо» запланирован на 15—17 февраля. Первыми уберут фигуры Деда Мороза и Снегурочки, которые встречают посетителей на входе, а также Гулливера, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

Параллельно рабочие будут демонтировать горки и качели, снимать световое оборудование. Затем настанет черед ледовых и снежных скульптур. После того как аллеи освободят от праздничных украшений, монтажники приступят к демонтажу елки.

«Сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы отвезти эту елку в зоосад Сысоева. Там деревья принимают на корм для различных животных», — сообщил главный специалист управления культуры администрации Хабаровска Алексей Груздев.

Напомним, в середине февраля демонтируют и елку на площади Ленина. Вместе с символом Нового года с главной площади города уберут снежные и ледовые скульптуры.

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