Камчатский циклон принес снег и потепление в Хабаровск

Хабаровск, 9 февраля, AmurMedia.

Циклон из Охотского море принес снегопад и потепление в Хабаровск. Однако, по прогнозам специалистам, уже в субботу облачные массы перестанут заносить снегом город, сообщила корр. ИА AmurMedia начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Галина Брынцева.

— Сейчас стоит глубокий и активный циклон в Охотском море, ближе к Камчатке. В городе его бояться не стоит, но циклон сдвинул облачные массивы, которые принесли нам снег. Осадки будут падать вплоть до ночи субботы. Сильного снегопада можно не бояться, потому что первые и самые сильные удары уже принял Николаевский район, — объяснила Галина Брынцева.

По словам метеоролога, облачные массивы циклона принесут в Хабаровск не только снег, но и потепление.

— Дневной температурный фон по субботу включительно ожидается будет в пределах −2…−7°C и до 33 градусов мороза в горах, ночью будет −10…−17°C. Начиная с воскресенья и далее на следующую неделю ночная температура составит −15…−20°C, дневная останется той же. Ветер пока будет усиливаться постепенно, стоит готовиться к 12−17 м/c, — уточнила Галина Брынцева.