Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика»
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
СМИ: срыв перемирия на Донбассе привел к краху ВСУ
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
От боли в спине не помогают никакие лекарства
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
9Колесница для королевских похорон
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
20Ситуация на юго-востоке Украины
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
04:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Камчатский циклон принес снег и потепление в Хабаровск

Такая погода продержится до выходных.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 9 февраля, AmurMedia.

Циклон из Охотского море принес снегопад и потепление в Хабаровск. Однако, по прогнозам специалистам, уже в субботу облачные массы перестанут заносить снегом город, сообщила корр. ИА AmurMedia начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Галина Брынцева.

— Сейчас стоит глубокий и активный циклон в Охотском море, ближе к Камчатке. В городе его бояться не стоит, но циклон сдвинул облачные массивы, которые принесли нам снег. Осадки будут падать вплоть до ночи субботы. Сильного снегопада можно не бояться, потому что первые и самые сильные удары уже принял Николаевский район, — объяснила Галина Брынцева.

По словам метеоролога, облачные массивы циклона принесут в Хабаровск не только снег, но и потепление.

— Дневной температурный фон по субботу включительно ожидается будет в пределах −2…−7°C и до 33 градусов мороза в горах, ночью будет −10…−17°C. Начиная с воскресенья и далее на следующую неделю ночная температура составит −15…−20°C, дневная останется той же. Ветер пока будет усиливаться постепенно, стоит готовиться к 12−17 м/c, — уточнила Галина Брынцева.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+14°
переменная облачность
752 мм рт. ст.
нормальное
58 %
повышенная
4 м/с
слабый ветер
Пройти нельзя помочь: Подают ли хабаровчане милостыню?
Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью РФ
Палата общин парламента Великобритании приняла билль о Brexit
Советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни
В ЕС раскритиковали декриминализацию семейного насилия в РФ
Экзамен со стажем: закону о ЕГЭ исполняется 10 лет
В США произошло опасное сближение самолета с «бортом № 1» Трампа
Израильская ПРО сбила ракеты, запущенные с Синая
Спорт
Решение IBU: Фуркад выиграл или проиграл? России предложено до конца февраля добровольно отказаться от права на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Как отличить хороший ремонт от плохого: мнение профи
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
Цены на «первичку» и «вторичку» в Петербурге сравнялись
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь