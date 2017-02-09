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04:54 (мск), источник: AmurMedia.ru

Руководителя хабаровского филиала ТИНРО сняли с должности

Основной причиной смещения стало крайне тяжелое финансовое положение предприятия.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 9 февраля, AmurMedia.

Директор хабаровского филиала ТИНРО Герман Новомодный был снят с должности. Основной причиной кадровой перестановки стало стремление изменить политику организации, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Герман Новомодный возглавлял филиал ТИНРО более 10 лет. Несмотря на смещение, Герман Владимирович останется работать в организации, но уже в должности заместителя директора.

— Решение о моем переводе было принято внутри предприятия, заявление было мной написано еще в прошлом году. Я занимал должность директора на протяжении 12 лет, и сейчас пришло время дать дорогу молодым. Необходим более креативный, современный, новый подход к вопросу внебюджетного финансирования. Мой опыт руководителя позволял жить в старых условиях, но сейчас, когда мы перешли на полное бюджетное довольствие, я уже не могу все это организовать. Возможно, молодой директор будет более убедительно работать с предпринимателями, с администрациями, — рассказал Герман Новомодный.

Также Герман Новомодный рассказал и о том, что ждет музей-аквариум «Рыбы Амура».

— Судьба музея сложится на усмотрение нового директора. Это предприятие для меня родное, и мне небезразлична его судьба. Хотелось бы надеяться, что новый руководитель привнесет что-то новое, — заключил Герман Новомодный.

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