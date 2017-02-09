Коркинский район отменил уроки для первоклассников

В Коркинском районе отменены уроки для самых маленьких школьников — на улице минус 26 и северный ветер 4 метра в секунду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В связи с низкими температурами 9 февраля занятия для обучающихся 1 классов первой смены отменяются», — говорится в сообщении управления образования муниципалитета.

В Челябинске в четверг отменены занятия для школьников 1−7 классов обеих смен.