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06:52 (мск), источник: dostup1.ru

Коркинский район отменил уроки для первоклассников

На улице с утра минус 26, дует северный ветер 4 м/с.

В Коркинском районе отменены уроки для самых маленьких школьников — на улице минус 26 и северный ветер 4 метра в секунду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В связи с низкими температурами 9 февраля занятия для обучающихся 1 классов первой смены отменяются», — говорится в сообщении управления образования муниципалитета.

В Челябинске в четверг отменены занятия для школьников 1−7 классов обеих смен.

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