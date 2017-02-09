Дорожников в Ангарске оштрафуют за плохую уборку тротуаров

Управление капитального строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации Ангарского городского округа примет жесткие меры в отношении подрядчика, привлеченного к уборке улиц города от снега. Накануне активные жители обратились в адрес муниципальных властей с жалобой на ненадлежащую очистку тротуаров на улице Матросова. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии АГО.

Специалисты администрации в ходе ежедневного осмотра также зафиксировали факт снежных нагромождений, препятствующих движению пешеходов.

«К сожалению, выявлены случаи, когда подрядчики, задействованные на очистке дорог, складируют снег на тротуары. Мы ежедневно проверяем качество таких работ и указываем исполнителям на недостатки», — отметили в профильном управлении администрации АГО.

В этот раз одна из подрядных организаций к очистке подошла без должной ответственности. Сейчас дорожникам предстоит ликвидировать снежные бугры на данном участке и уплатить штраф.