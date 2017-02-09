В Новосибирске наградили заслуженных деятелей науки

Такое звание присваивают впервые. Награды получили ректор Сибирской академии финансов и банковского дела Наталья Фадейкина и Юрий Чугуй, который руководит Институтом научного приборостроения.

Директору Института экономики Валерию Кулешову присвоили звание Заслуженного экономиста области. Ну, а молодым ученым — сегодня вручили именные стипендии правительства региона. Это аспиранты ведущих институтов Академгородка и вузов Новосибирска. Церемония прошла на торжественном собрании к Дню науки.

Сегодня его отмечают в стране. И новосибирском научном центре. Ученые СО РАН — проводят экскурсии в лабораториях, рассказывают о своих разработках. В прошлом году сразу несколько крупных достижений, которые признали и на федеральном уровне. Например, борнейтронзахватная терапия- для лечения онкозаболеваний.

А также технологии для атомной промышленности, авиастроения, космоса. Все это необходимо, как отметил губернатор -для выполнения одной из главных -государственных — задач- переходу на инновационный путь развития экономики региона.

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области: Вызов серьезный, но я думаю предпосылки справиться с этим вызовом у нас есть. Есть потому что есть великая сибирская наука, которая сегодня уже в эти годы, 2−3 года последних как никогда эти научные разработки легли в реализацию многих проектов, флагманских мы их называем или программа реиндустриализации, поэтому у нас есть шанс с этим вызовом справиться.

Андрей Шимкив, председатель Законодательного Собрания Новосибирской области: Совместно с правительством Новосибирской области Законодательная власть региона готова вносить изменения в соответствующие госпрограммы для того, чтобы инновации не оставались без практики, для того, чтобы разработки обретали свое прикладное значение и имели возможность быть внедренными в производство.