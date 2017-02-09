«Раненых» эвакуировали во время учений в Хабаровском крае
Учения провели военные инженеры в Хабаровском крае.
Учения провели военные инженеры в Хабаровском крае.
«По замыслу мероприятия боевой подготовки военнослужащие отработали задачи по установке минного поля на переднем крае обороны. Установка мин осуществлялась с расчетом на возможный контрудар наших сил», — рассказали в
Также расчетами
Всего в учениях задействовали свыше 150 военнослужащих и около 20 единиц боевой и специальной техники, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».