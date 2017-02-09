«Раненых» эвакуировали во время учений в Хабаровском крае

«По замыслу мероприятия боевой подготовки военнослужащие отработали задачи по установке минного поля на переднем крае обороны. Установка мин осуществлялась с расчетом на возможный контрудар наших сил», — рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Также расчетами аварийно-спасательных машин были выполнены работы по освобождению из-под завалов условно пострадавших военнослужащих. В поиске «пострадавших» участвовали военные кинологи с собаками. Позже служащие медицинских подразделений эвакуировали «раненых» и оказали им первую помощь.

Всего в учениях задействовали свыше 150 военнослужащих и около 20 единиц боевой и специальной техники, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».